Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.
«Генерал-лейтенант, Герой України Михайло Забродський призначений новим командувачем сил АТО. Вітаю Михайла. Адже він особисто брав участь у всіх найгарячіших операціях на фронті. І саме під його керівництвом у серпні 2014 року відбувся найдовший у новітній воєнній історії рейд у тил ворога», – йдеться у повідомленні.
Довідково:
Михайло Забродський – Герой України, учасник АТО з перших днів. Планував завдання силам АТО під час блокування Слов’янська та Краматорська у 2014 році. Командував 95-ю аеромобільною бригадою. Бійці і офіцери його бригади мають багато бойових нагород. Гора Карачун, Слов’янськ, Краматорськ, рейд по тилах супротивника та безліч інших успішних бойових операцій – заслуги 95-ї бригади.
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