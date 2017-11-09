Штрафи перевізникам, які не забезпечили перевезення пільговиків

Рейдова група з контролю за дотриманням договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Житомира під час позапланових перевірок 12,13,17,18 жовтня зафіксувала порушення умов договорів наступними перевізниками:
ПП «Іваницька Т.В.»;
ТДВ «Житомирське АТП-11827»;
ПП «Шеріфф»;
ФОП Добровінський О.В.;
ФОП Бабкіна Т.А.;
ФОП Бабкіна Л.А.;
ФОП Бабкін М.О.;
ФОП Савіцька А.А.;
ТОВ «Залізний пегаз»;
ПП «ПАТП-2007».
Зазначені перевізники не забезпечували перевезення пільгових категорій громадян. За що працівниками управління транспорту і зв’язку міської ради на кожного перевізника було складено акт (акти) про порушення умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Житомира. Всього на перевізників було складено 36 актів. Таким чином, за порушення умов договорів перевізники сплатять штрафи на загальну суму в 30 600 грн.
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