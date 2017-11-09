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Штрафи перевізникам, які не забезпечили перевезення пільговиків

Штрафи перевізникам, які не забезпечили перевезення пільговиків
Рейдова група з контролю за дотриманням договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Житомира під час позапланових перевірок 12,13,17,18 жовтня зафіксувала порушення умов договорів наступними перевізниками:
  • ПП «Іваницька Т.В.»;
  • ТДВ «Житомирське АТП-11827»;
  • ПП «Шеріфф»;
  • ФОП Добровінський О.В.;
  • ФОП Бабкіна Т.А.;
  • ФОП Бабкіна Л.А.;
  • ФОП Бабкін М.О.;
  • ФОП Савіцька А.А.;
  • ТОВ «Залізний пегаз»;
  • ПП «ПАТП-2007».
Зазначені перевізники не забезпечували перевезення пільгових категорій громадян. За що працівниками управління транспорту і зв’язку міської ради на кожного перевізника було складено акт (акти) про порушення умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Житомира. Всього на перевізників було складено 36 актів. Таким чином, за порушення умов договорів перевізники сплатять штрафи на загальну суму в 30 600 грн.

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Хочу сказати, що не тільки не забезпечують пільговий проїзд, а ще й роблять все, щоб не возити пільговиків. Кажу, про маршрутку №44, яка повинна їздити на кладовище, вони знають, що в будні дні на кладовище їздять тільки пенсіонери, які входять в категорію пільговиків, тому заїзжать до кладовища тільки в рідких випадках, напевно, якщо хтось вже заплатив. Виїхати з кладовища дуже проблематично зараз. Навіть марщрутка № 11 іноді розвертається далеко від зупинки аби не везти пільговиків. Пане Ткачук, мені здається, що треба з цим щось вже робити, а не робити видимість роботи, я розумію, що Вашу матір на кладовище машина пізвозить і забирає, а що робити тим стареньким у яких не те, що авто не має, але й рідних
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