Ігор Гундич: основне завдання новообраних голів ОТГ – сформувати реалістичні бюджети

Основним завданням новообраних керівників об’єднаних громад є формування реалістичних бюджетів ОТГ на 2018 рік.
На цьому наголосив голова ОДА Ігор Гундич під час наради з новими головами об’єднаних територіальних громад сьогодні, 8 листопада.
У 13 ОТГ Житомирщини 29 жовтня пройшли вибори й обрані керівники вже розпочинають свою діяльність.
Відкриваючи нараду, Ігор Гундич привітав нових голів громад: «Вітаю вас з тим, що саме вам жителі довірили розвиток об’єднаної громади. Але це не просто довіра, а й велика відповідальність. Це нелегка робота. Тому бажаю, щоб люди не сумнівались у цьому виборі, були впевнені в тому, що вони обрали того голову, який поведе громаду вперед».
Для багатьох голів ОТГ керівництво не є чимось новим, адже більшість вже займали посади в органах місцевого самоврядування.
Ігор Гундич зазначив, що питання формування бюджету – це основне завдання керівників ОТГ.
«Бюджет ви маєте сформувати самі, вираховуючи видатки та доходи у громаду та з врахуванням особливостей надходжень. Він має бути реалістичний – не потрібно занижувати чи завищувати доходи. Потрібно вираховувати реальні видатки та доходи, не обманюючи самих себе. Адже ми з вами є партнерами. Ми з головою облради несемо відповідальність за те, що відбувається в області, а ви – за те, що як буде розвиватись конкретна громада. Мені не цікавить, хто від якої політичної партії є представником. Мене цікавить тільки результат», – акцентував голова ОДА.
Участь в нараді взяв голова облради Володимир Ширма, керівники структурних підрозділів ОДА, голови ОТГ, керівники РДА та районних рад.