Голові спостережної ради кондитерської фабрики на Житомирщині повідомлено про підозру у розтраті 400 млн. гривень

У 2010 році він організував незаконний продаж частини акцій підприємства, які належали іноземному інвестору. Дії чоловіка кваліфіковані слідчими як організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене з використанням службового становища. Зараз тривають обшуки.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови спостережної ради однієї з кондитерських фабрик в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом використання службовою особою свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2000-2009 років основним акціонером фабрики у формі закритого акціонерного товариства був іноземний інвестор. Він протягом вказаного часу вносив значні інвестиції у розвиток підприємства.
У 2010 році колишній голова спостережної ради цієї фабрики організував вчинення головою правління ЗАТ незаконного продажу частини акцій, належних інвестору. Після того підозрюваний організував незаконне злиття двох товариств різної форми власності, в результаті чого фактично заволодів майновим комплексом фабрики.
Внаслідок зазначених дій основному акціонеру вказаного товариства завдано збитків в особливо великих розмірах на суму понад 400 млн. гривень.
Сьогодні, 8 листопада, слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту захисту економіки Нацполіції повідомлено про підозру голові спостережної ради фабрики. Йому інкримінують учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
У цей же день до Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
З метою отримання додаткових відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення проводяться обшуки за місцем мешкання підозрюваного та за місцем розташування офісного приміщення, яке ним використовується.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області