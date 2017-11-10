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У наступному році на оновлення техніки комунальних підприємств Коростеня планують виділити 15 мільйонів гривень

У наступному році на оновлення техніки комунальних підприємств Коростеня планують виділити 15 мільйонів гривеньЦе на третину більше, ніж цього року, розповіли журналісти місцевого телеканалу "Коростень ТВ". Про те, що комунальна техніка міста потребує оновлення, говориться вже не один рік. В підприємствах наголошують, що для того, щоб надавати якісні послуги жителям Коростеня, потрібно закупити нові машини. Щоб повністю оновити спецтехніку міста, необхідні значні суми грошей, яких у міському бюджеті не вистачає, каже заступник міського голови Коростеня Леонід Якубовський. Тому міська влада планує взяти на ці потреби кредит:
"Ми на початку року говорили з депутатами міської ради про проблеми в місті з комунальною технікою. Її потрібно закуповувати постійно, оновлювати постійно, тому що вона є старою, ламається. Тому нами було прийнято рішення про початок співпраці з банком, який дає дуже вигідні відсотки по закупівлі техніки білоруського виробництва. Ми піднімали питання на сесії, вона дала дозвіл на отримання банківського кредиту. Вже проводяться тендера".

Цього року для комунального підприємства "Теплозабезпечення" було придбано кран, для комунального виробничо-господарського підприємства закупили фрезу (техніка для ямкового ремонту асфальтних доріг). До кінця року за кошти з міського бюджету планують придбати ще один сміттєвоз та піскорозкидач, каже Леонід Якубовський і додає, що в наступні роки темпи закупівлі нового обладнання збавляти не планують:
"Потрібно просто десятки одиниць техніки, але на все треба кошти. Саме тому ми і хочемо співпрацювати з банком, брати кредит, тому що коштів у міському бюджеті не вистачає. Потрібно, я не знаю, десь 20-30 мільйонів, щоб закупити більш-менш нормальну техніку. Це і для КП "Водоканал", ви бачите, що дуже багато проривів. і вони працюють на старій техніці, це, і для "Тепломережі", КВВП по обслуговуванню доріг (тут взагалі дуже багато техніки потрібно, оскільки все позношувалось. Це техніка, якій вже по 30-40 років. Вона вже своє відпрацювала", – зазначив заступник міського голови.

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