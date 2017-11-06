Ще 7 родин Житомирщини отримали пільгові кредити на житло, – Ігор Гундич провів комісію

Ще 7 родин зможуть придбати та побудувати власне житло на селі, у тому числі одна родина – зробити ремонт завдяки програмі «Власний дім».
Таке рішення сьогодні, 6 листопада, прийняла комісія під керівництвом голови ОДА Ігоря Гундича.
«Депутати обласної ради на сесії проголосували за рішення, відповідно до якого піднімається поріг кредитування: до 300 тис. грн – для спорудження нового житлового будинку, до 200 тис. грн – для придбання житла і до 150 тис. грн – для ремонту житлового будинку. І цей кредит дається під 3 % річних. Механізм не складний, подається всього 11 найнеобхідніших документів. Приємно, що долучаються до співфінансування місцеві бюджети, а люди почали активніше звертатися, коли побачили, що їх знайомі, сусіди вже скористалися програмою», – зазначає Ігор Гундич.
Вже за підвищеним лімітом кредитування 5 сімей придбають власне житло, одна родина планує побудувати будинок і ще одна – зробити ремонт. Серед них – учасник АТО, внутрішньо переміщена особа, чорнобильці.
Родина Гогунських із с. Словечне Овруцького району має 2 дітей – хлопчика і дівчинку. Чоловік працює вчителем фізичного виховання, дружина – приватний підприємець. Зараз проживають із батьками – 6 осіб на невеликій житловій площі. Тепер вони зможуть взяти кредит під 3% річних та побудувати своє житло.
«Це мрія всього життя – свій будинок. Зараз живемо з батьками, тісно, діти хочуть мати окремі кімнати. Плануємо невеличкий двоповерховий будинок, вже висадили сад біля нього. Програма дуже потрібна, адже ніде не знайдеш банк, який дасть кредит під 3%. В середньому платитимемо трохи більше 2 тисяч гривень у місяць, що досить підйомна сума», – розповідає Олексій Гогунський.
«Закликаю всіх мешканців області, які проживають і працюють у сільській місцевості, не боятися, якщо є бажання взяти участь у цій програмі – звертайтеся до нас в адміністрацію, ми роз’яснимо, які документи потрібні і куди їх подати. Якщо люди бажають щось змінити у своєму житті у плані покращення житлових умов – ми готові у цьому допомогти», – наголошує голова ОДА Ігор Гундич.