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Апеляційний суд скасував дозвіл, виданий для вивчення та розробки ділянок бурштину в Овруцькому районі площею понад тисячу гектарів

Апеляційний суд скасував дозвіл, виданий для вивчення та розробки ділянок бурштину в Овруцькому районі площею понад тисячу гектарівЗа ініціативи прокуратури на Житомирщині скасовано спеціальний дозвіл на користування надрами. Він свого часу був виданий Державною службою геології та надр України товариству з обмеженою відповідальністю "Райт Солюшн". Про це нам повідомила прес-секретар прокурора області Тетяна Гоша.

"Такий дозвіл приватному підприємству видано з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища бурштину (ділянка "Стрілка") загальною площею понад тисяча гектарів. Родовище знаходиться між селами Сирниця та Селезівка, що в Овруцькому районі, Як було встановлено, спеціальний дозвіл виданий Держгеонадрами у порушення вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами".

Днями Вінницьким апеляційним адміністративним судом визнано обґрунтованими доводи прокурора та залишено без змін постанову Житомирського окружного адміністративного суду. Він передбачає скасування згаданого спеціального дозволу на видобування бурштину в області. Цього року на Житомирщині до суду скеровано майже три десятки кримінальних справ за виявленими фактами незаконного видобутку бурштину. І це з понад півтори сотні справ, які розслідують слідчі національної поліції.

"Це лише 16 відсотків, від тих які знаходилися у провадженні. Це мізер, картина дійсно є критичною", – зазначає прокурор області Дмитро Лубчук.

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