Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:02 – Депутати підтримали ініціативу Ігоря Гундича щодо збільшення фінансування програми «Власний дім» 
  • 15:49 – Апеляційний суд скасував дозвіл, виданий для вивчення та розробки ділянок бурштину в Овруцькому районі площею понад тисячу гектарів 
  • 15:17 – На житомирській Михайлівській зняли паркан навколо фонтану: наводять лад 
  • 14:41 – Депутати облради призначили керівників 9 установ Житомирщини 
  • 14:16 – Депутати облради затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 роки 

Депутати облради затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 роки

Депутати облради затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 рокиДепутати обласної ради сьомого скликання затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 роки.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 2 листопада, 57 депутатів під час тринадцятої сесії.

Відповідно до Програми один із основних напрямів діяльності у сфері запобігання та протидії корупції – виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі обласної ради, а також усунення умов та причин їх виникнення.

Посадові особи та депутати обласної ради мають декларувати майно, доходи та витрати.

Також Житомирська обласна рада має створити прозору систему з добору кадрів та забезпечити прозорість своєї діяльності та інші заходи щодо запобігання і протидії корупції згідно з чинним законодавством.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 65
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутати облради призначили керівників 9 установ Житомирщини
» Депутати облради підтримали відшкодування до 20% на сонячні батареї та електростанції
» Профільна комісія погодила зміни до обласного бюджету на 2017 рік
» Восьма сесія обласної ради завершила свою роботу
» Депутати Житомирської обласної ради обрали нового голову
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суд відпустив Каськіва
У ЦВК порівняли місцеві вибори з виборами "за поребриком"
Нові штрафи для водіїв: з'явились перші цифри
Останній шанс генія популізму Юлії Тимошенко
Рада приняла медреформу
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+