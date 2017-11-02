Депутати облради затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 роки

Депутати обласної ради сьомого скликання затвердили антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2017-2018 роки.
За відповідне рішення проголосували сьогодні, 2 листопада, 57 депутатів під час тринадцятої сесії.
Відповідно до Програми один із основних напрямів діяльності у сфері запобігання та протидії корупції – виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі обласної ради, а також усунення умов та причин їх виникнення.
Посадові особи та депутати обласної ради мають декларувати майно, доходи та витрати.
Також Житомирська обласна рада має створити прозору систему з добору кадрів та забезпечити прозорість своєї діяльності та інші заходи щодо запобігання і протидії корупції згідно з чинним законодавством.
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