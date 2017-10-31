На Житомирщині затримали чергового хабарника. Цього разу ним виявився працівник регіонального Управління Держгеокадастру

Про це нам повідомили з прес-служби обласної прокуратури, 10 тисяч гривень 26-річний службовець вимагав та отримав від керівника одного з міських управлінь.
У таку суми державний службовець оцінив ігнорування виявлених порушень у сфері природних ресурсів.
Затримали головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в області у центрі Житомира під час одержання ним всієї суми так званої неправомірної вигоди.
На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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