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На Житомирщині затримали чергового хабарника. Цього разу ним виявився працівник регіонального Управління Держгеокадастру

На Житомирщині затримали чергового хабарника. Цього разу ним виявився працівник регіонального Управління ДержгеокадаструПро це нам повідомили з прес-служби обласної прокуратури, 10 тисяч гривень 26-річний службовець вимагав та отримав від керівника одного з міських управлінь.

У таку суми державний службовець оцінив ігнорування виявлених порушень у сфері природних ресурсів.

Затримали головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в області у центрі Житомира під час одержання ним всієї суми так званої неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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