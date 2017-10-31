Внаслідок складних погодних умов без електропостачання залишилося 19 населених пунктів області

31 жовтня внаслідок складних погодних умов - сильного вітру та дощу - без електропостачання залишилось 19 населених пунктів області: в Чуднівському районі - 4 населених пункти, Малинському - 10, Коростенському - 4 та Хорошівському - 1. Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватися правил безпечної поведінки у період погіршення погодних умов: уникати перебування під деревами, електроопорами та лініями електропередач, рекламними щитами, повністю зачиняти у приміщеннях вікна. У випадку надзвичайних ситуацій звертатися до служби порятунку за номером "101".
За інформацією, розміщеною на офіційному сайті "Житомиробленерго", впродовж попередньої доби вимикалось 3 лінії 35кВ, 25 ліній 10кВ, знеструмлювалось 4 трансформаторних підстанцій 35/10кВ, 443 ТП-10/0,4кВ, залишались без світла 75 населених пункти. Причини відключення – обірвані дроти та зламані від падіння дерев опори. На 9 годину ранку 31.10.2017р. знеструмленими залишались 15 населених пунктів (в Малинському районі – 10 населених пунктів, Чуднівському районі – 4 населених пункти, Хорошівському районі – 1 населений пункт).+
Якщо ви побачите обірвані електричні дроти, ні в я якому разі не підходьте до них. Цілодобовий телефон кол-центру, куди можна повідомити про це: (0412) 40-21-50.
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