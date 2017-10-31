Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, чому вирішив звільнитись

Наприкінці минулого тижня, 27 жовтня, на сайті Житомирської міської ради було опубліковано проект рішення «Про звільнення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад».
Так у документі зазначено: «Розглянувши заяви Фещенка О. А. та Ткачука Д. Г про звільнення з займаних посад, відповідно до статей 3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: звільнити 09 листопада 2017 року Фещенка Олександра Анатолійовича з посади заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за власним бажанням, стаття 38 Кодексу законів про працю України; звільнити 09 листопада 2017 року Ткачука Дмитра Григоровича з посади заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за угодою сторін, пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.
Що або хто змусив одразу двох заступників виявити бажання покинути свої посади, журналісти вирішили дізнатися безпосередньо у посадовців, пише Житомир.Life
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Так Олександр Фещенко, який опікується питаннями житлово-комунального господарства, відмовився надавати будь-які коментарі по даному питанню.
«Це таке довге питання… Ви не поспішайте, ще ж сесія, і чи вона проголосує… Поки без коментарів…», - Олександр Фещенко.
Інший заступник міського голови Дмитро Ткачук, який займається транспортирними питаннями міста, був більш відвертий і таки розповів, чому вирішив написати заяву на звільнення. За його словами, дане питання було вирішено за досить короткий проміжок часу, ініціатива ж надійшла від міського голови Сергія Сухомлина.
«Питання формування виконавчого комітету і взагалі команди, яка працює і відповідає за окремі напрямки – це виключно прерогатива міського голови. Тому, якщо є бачення і потреба у переформотуванні цієї команди, то міський голова в праві пропонувати тим чи іншим людям піти. Тому, саме за такої ініціативи, ми й прийшли до даної позиції. Якщо відверто, то так, для мене це було неочікуване рішення зі сторони Сергія Івановича», - розповідає Дмитро Ткачук.
Відповів Дмитро Ткачук й на запитання, що вважає своїм здобутком на посаді заступника міського голови.
«Майже два роки тому ми взяли певний курс у нашій роботі, і впевнено по ньому йшли. Якщо у цьому напрямку й приймалися якісь корективи, то вони були незначними. На своєму місці я робив максимально чесно та віддано ту справу, яку вважав потрібною та правильною. Переконаний, що за цей час результати є, і вони досить значні. Можливо, їх ще не оцінило населення через те, що певні рішення ще себе не проявили, але з часом – вони обов’язково будуть даватися в знаки. Так би мовити, багато процесів мають свою сезонність, тобто їх сьогодні «сіють», а згодом вони «проростають».
Говорити ж про якісь певні речі типу «так, я це зробив і цим пишаюсь» не має сенсу, адже досить часто це не співпадає з думкою населення. Здебільшого, люди оцінюють усе з точки зору своїх очікувань. Так було і буде. У кожного є певні очікування і лише згодом приходить розуміння, чи співпали вони з твоїми. Відтак, можна або їх виправдати, або ж ні. Тому я можу пишатися лише тими рішеннями, про які почую позитивні відгуки саме від людей.
Проте, якщо говорити, наприклад, про запровадження е-квитка, то до цієї ідеї багато хто відносився скептично і досі не змінив свого ставлення. У той же час, на мою думку, це все ж таки досягнення і не лише на місцевому рівні, але й державному. Можна навіть говорити про те, що у цій ідеї, Житомир є флагманом.
Велика увага приділялася роботі ТТУ. Це був дійсно наш пріоритет не просто на словах, але й на реальних кроках. Так за рік прибуток комунального підприємства виріс майже на 80%. Я думаю, це дійсно показник. Тому можна говорити, що певні управлінські рішення все таки спрацьовували у правильному напрямку. Також, за 2 роки, було побудовано нові тролейбусні лінії», - зазначив Дмитро Григорович
Також Дмитро Ткачук розповів й про проекти, які реалізувати не вдалося.
«Що ж до того, що реалізувати не вдалося, то дійсно було багато намірів та починань щодо безпеки руху. На жаль, на сьогодні не все вдалося втілити в життя. Наприклад, проекти по острівках безпеки, які, на мою думку, є обов’язковими атрибутами на дорозі. Також багато дискусій було з приводу дублюючих світлофорів, і дехто не поділяв думку щодо необхідності їх демонтажу. Низка питань була і є по розмітці. На це можу сказати одне: подобається вона людям, чи ні, але її відверто стало більше і підхід до її виконання став набагато якіснішим.
Тому, хвалити себе не буду, але єдине, що можу сказати - мені не соромно за ту роботу, за яку я брався. Відверто, все робилося з віддачею і в міру можливостей та наявних ресурсів», - додав Дмитро Ткачук.
Кінцеву ж крапку у питанні звільнення заступників поставить депутатський корпус під час сесії Житомирської міської ради, яка відбудеться 9 листопада.