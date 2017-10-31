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Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, чому вирішив звільнитись

Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, чому вирішив звільнитисьНаприкінці минулого тижня, 27 жовтня, на сайті Житомирської міської ради було опубліковано проект рішення «Про звільнення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад».

Так у документі зазначено: «Розглянувши заяви Фещенка О. А. та Ткачука Д. Г про звільнення з займаних посад, відповідно до статей 3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: звільнити 09 листопада 2017 року Фещенка Олександра Анатолійовича з посади заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за власним бажанням, стаття 38 Кодексу законів про працю України; звільнити 09 листопада 2017 року Ткачука Дмитра Григоровича з посади заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за угодою сторін, пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Що або хто змусив одразу двох заступників виявити бажання покинути свої посади, журналісти вирішили дізнатися безпосередньо у посадовців, пише Житомир.Life.

Так Олександр Фещенко, який опікується питаннями житлово-комунального господарства, відмовився надавати будь-які коментарі по даному питанню.

«Це таке довге питання… Ви не поспішайте, ще ж сесія, і чи вона проголосує… Поки без коментарів…», - Олександр Фещенко.

Інший заступник міського голови Дмитро Ткачук, який займається транспортирними питаннями міста, був більш відвертий і таки розповів, чому вирішив написати заяву на звільнення. За його словами, дане питання було вирішено за досить короткий проміжок часу, ініціатива ж надійшла від міського голови Сергія Сухомлина.

«Питання формування виконавчого комітету і взагалі команди, яка працює і відповідає за окремі напрямки – це виключно прерогатива міського голови. Тому, якщо є бачення і потреба у переформотуванні цієї команди, то міський голова в праві пропонувати тим чи іншим людям піти. Тому, саме за такої ініціативи, ми й прийшли до даної позиції. Якщо відверто, то так, для мене це було неочікуване рішення зі сторони Сергія Івановича», - розповідає Дмитро Ткачук.

Відповів Дмитро Ткачук й на запитання, що вважає своїм здобутком на посаді заступника міського голови.

«Майже два роки тому ми взяли певний курс у нашій роботі, і впевнено по ньому йшли. Якщо у цьому напрямку й приймалися якісь корективи, то вони були незначними. На своєму місці я робив максимально чесно та віддано ту справу, яку вважав потрібною та правильною. Переконаний, що за цей час результати є, і вони досить значні. Можливо, їх ще не оцінило населення через те, що певні рішення ще себе не проявили, але з часом – вони обов’язково будуть даватися в знаки. Так би мовити, багато процесів мають свою сезонність, тобто їх сьогодні «сіють», а згодом вони «проростають».

Говорити ж про якісь певні речі типу «так, я це зробив і цим пишаюсь» не має сенсу, адже досить часто це не співпадає з думкою населення. Здебільшого, люди оцінюють усе з точки зору своїх очікувань. Так було і буде. У кожного є певні очікування і лише згодом приходить розуміння, чи співпали вони з твоїми. Відтак, можна або їх виправдати, або ж ні. Тому я можу пишатися лише тими рішеннями, про які почую позитивні відгуки саме від людей.

Проте, якщо говорити, наприклад, про запровадження е-квитка, то до цієї ідеї багато хто відносився скептично і досі не змінив свого ставлення. У той же час, на мою думку, це все ж таки досягнення і не лише на місцевому рівні, але й державному. Можна навіть говорити про те, що у цій ідеї, Житомир є флагманом.

Велика увага приділялася роботі ТТУ. Це був дійсно наш пріоритет не просто на словах, але й на реальних кроках. Так за рік прибуток комунального підприємства виріс майже на 80%. Я думаю, це дійсно показник. Тому можна говорити, що певні управлінські рішення все таки спрацьовували у правильному напрямку. Також, за 2 роки, було побудовано нові тролейбусні лінії», - зазначив Дмитро Григорович

Також Дмитро Ткачук розповів й про проекти, які реалізувати не вдалося.

«Що ж до того, що реалізувати не вдалося, то дійсно було багато намірів та починань щодо безпеки руху. На жаль, на сьогодні не все вдалося втілити в життя. Наприклад, проекти по острівках безпеки, які, на мою думку, є обов’язковими атрибутами на дорозі. Також багато дискусій було з приводу дублюючих світлофорів, і дехто не поділяв думку щодо необхідності їх демонтажу. Низка питань була і є по розмітці. На це можу сказати одне: подобається вона людям, чи ні, але її відверто стало більше і підхід до її виконання став набагато якіснішим.

Тому, хвалити себе не буду, але єдине, що можу сказати - мені не соромно за ту роботу, за яку я брався. Відверто, все робилося з віддачею і в міру можливостей та наявних ресурсів», - додав Дмитро Ткачук.

Кінцеву ж крапку у питанні звільнення заступників поставить депутатський корпус під час сесії Житомирської міської ради, яка відбудеться 9 листопада.
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