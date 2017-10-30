Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:12 – На Житомирщині затримали чергового хабарника. Цього разу ним виявився працівник регіонального Управління Держгеокадастру 
  • 14:48 – Внаслідок складних погодних умов без електропостачання залишилося 19 населених пунктів області 
  • 11:41 – Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, чому вирішив звільнитись 
  • 17:17 – 37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області 
  • 16:46 – Житомирщина зможе отримати 15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям, – Ігор Гундич 

37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області

На території Житомирської області працює 37 сонячних електростанцій. За 9 із них власники отримали компенсації з обласного бюджету, ще 6 власників вже подали документи на відшкодування.
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області

Про це повідомляє головний спеціаліст відділу енергозбереження департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації Микола Шумський.

«На сьогодні в області працює 37 сонячних електростанцій. 378,2 тис. грн відшкодування вже виплатили 9 власникам. Ще 6 власників сонячних електростанцій подали документи на компенсацію. Збільшення фінансування на цю програму мають погодити депутати обласної ради на черговій сесії», – зазначає він.

Програма передбачає відшкодування у розмірі до 50 тис. гривень з обласного бюджету – 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей, а також обладнання і матеріалів для використання альтернативних джерел енергії.

Для того, щоб отримати відшкодування, потрібно:


  • вибрати потрібне обладнання у постачальника, взяти на нього рахунок-фактуру;
  • завітати до будь-якого державного банку (Укрексімбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк) і взяти кредит на встановлення систем сонячного теплопостачання або сонячних панелей;
  • купити обладнання і встановити його;
  • підтвердити факт встановлення в Обленерго.

Далі банк передає всі відомості про позичальника обласній комісії, яка приймає рішення та повідомляє банк.

ПЕРЕЛІК обладнання і матеріалів, на які надається компенсація:


  • фотоелектричні панелі (сонячні панелі);
  • контролер заряду;
  • інвертор;
  • акумулятор;
  • система кріплень сонячних панелей на даху;
  • кабель та конектори для фотоелектричних систем;
  • щит електричний для приєднання сонячних панелей до інвертора;
  • захисне та комутаційне обладнання для системи;
  • прилади обліку електроенергії.

За довідками можна звертатися за телефоном: (0412) 47-47-12.


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 481
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ігор Гундич про ефективність роботи, жорсткий менеджмент та нагальні питання в області. ВІДЕО
» Фермери області можуть отримати компенсацію із обласного бюджету
» Депутати облради підтримали відшкодування до 20% на сонячні батареї та електростанції
» За три роки 205 котелень Житомирщини переведено на альтернативні види палива
» На розвиток земельних відносин з обласного бюджету виділено 1,7 млн. гривень
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У ЦВК порівняли місцеві вибори з виборами "за поребриком"
Нові штрафи для водіїв: з'явились перші цифри
Останній шанс генія популізму Юлії Тимошенко
Рада приняла медреформу
Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+