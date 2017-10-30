37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області

На території Житомирської області працює 37 сонячних електростанцій. За 9 із них власники отримали компенсації з обласного бюджету, ще 6 власників вже подали документи на відшкодування.
Про це повідомляє головний спеціаліст відділу енергозбереження департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ облдержадміністрації Микола Шумський.
«На сьогодні в області працює 37 сонячних електростанцій. 378,2 тис. грн відшкодування вже виплатили 9 власникам. Ще 6 власників сонячних електростанцій подали документи на компенсацію. Збільшення фінансування на цю програму мають погодити депутати обласної ради на черговій сесії», – зазначає він.
Програма передбачає відшкодування у розмірі до 50 тис. гривень з обласного бюджету – 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей, а також обладнання і матеріалів для використання альтернативних джерел енергії.
Для того, щоб отримати відшкодування, потрібно:
вибрати потрібне обладнання у постачальника, взяти на нього рахунок-фактуру;
завітати до будь-якого державного банку (Укрексімбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк) і взяти кредит на встановлення систем сонячного теплопостачання або сонячних панелей;
купити обладнання і встановити його;
підтвердити факт встановлення в Обленерго.
Далі банк передає всі відомості про позичальника обласній комісії, яка приймає рішення та повідомляє банк.
ПЕРЕЛІК обладнання і матеріалів, на які надається компенсація:
фотоелектричні панелі (сонячні панелі);
контролер заряду;
інвертор;
акумулятор;
система кріплень сонячних панелей на даху;
кабель та конектори для фотоелектричних систем;
щит електричний для приєднання сонячних панелей до інвертора;
захисне та комутаційне обладнання для системи;
прилади обліку електроенергії.
За довідками можна звертатися за телефоном: (0412) 47-47-12.
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