Житомирщина зможе отримати 15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям, – Ігор Гундич

15 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям планується побудувати у районах Житомирської області.
Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
«Найближчим часом як мінімум 15 футбольних майданчиків за державною програмою та за рахунок співфінансування із місцевих бюджетів плануємо побудувати на Житомирщині. Нехай краще діти займаються у вільний час спортом, а не шукають собі пригод», – наголошує Ігор Гундич.
Нові футбольні майданчики зі штучним покриттям плануються у 12 районах області – 3 поля у Житомирському, 2 в Андрушівському, по 1 у Коростенському, Чуднівському, Попільнянському, Черняхівському, Баранівському, Пулинському, Романівському, Хорошівському, Ємільчинському та Овруцькому районах.