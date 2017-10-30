У Житомирському районі ДТП сталася за участі маршрутного автобусу (ФОТО)

30 жовтня на автодорозі Київ-Чоп водій автомобіля «Мersedes Sprinter», не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з мікроавтобусом, що рухався попереду у попутному напрямі. У результаті від отриманих травм загинув пасажир «Мersedes Sprinter», 8 пасажирів мікроавтобусу та водія вантажівки доставлено до медичних закладів для надання допомоги.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6.25 на 4 км автодороги Київ-Чоп у с. Іванівці Житомирського району.
За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля «Мersedes Sprinter», рухаючись у напрямку м. Житомира, не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням транспортним засобам, у результаті чого зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, що рухався попереду. Від отриманих травм на місці пригоди загинув пасажир ««Мersedes». Ще 7 людей, пасажирів мікроавтобусу було доставлено до медичних закладів для обстеження та надання необхідної допомоги.
На місці події працюють патрульні, слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції та слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП.
Триває з’ясування всіх обставин, а також осіб загиблого та потерпілих.
Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області