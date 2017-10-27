На Житомирщині через неуважність водіїв травми у ДТП отримали двоє їх колег (ФОТО)

У м. Коростені учасником дорожньо-транспортної пригоди став керманич рейсового автобуса. Ніхто з пасажирів не постраждав, однак травми отримав водій іншого транспортного засобу. А у Житомирському районі через невдалий маневр постраждав водій фури. Поліція закликає керманичів неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
У м. Коростені ДТП сталась 26 жовтня близько 7.30. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса «Рута», що прямував до м. Житомира, 39-річний житель обласного центру, рухаючись вулицею міста, допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Славута» під керуванням 51-річного жителя Коростенського району, який у цей час зупинився, пропускаючи людей на пішохідному переході.
У результаті ДТП водій автомобіля «ЗАЗ» отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса «Рута» не постраждав, вони продовжили подорож іншим транспортним засобом.
Поліцією розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, у рамках якого встановлюються причини та обставини події.
Цієї ж доби близько 18.40 на 157 км автодороги Київ-Чоп в с. Березівці водій вантажного автомобіля «Renault Magnum», 68-річний житель Волинської області, здійснюючи рух заднім ходом, зіткнувся з вантажівкою «DAF» під керуванням 40-річного жителя Дніпропетровщини, який стояв позаду.
У результаті ДТП водій автомобіля «DAF» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травмпункту.
Нині триває з’ясування обставин події.
Поліцейські нагадують водіям про необхідність суворого дотримання Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Під час кермування обирайте таку швидкість, аби мати змогу повсякчас контролювати свій транспортний засіб. Перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно для вас і для інших учасників дорожнього руху.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області