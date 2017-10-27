У Житомирі публічно обговорили шляхи втілення медичної реформи у життя

Що передбачає реформа спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги – одне з гострих та непростих питань у галузі, яке хвилює більшість лікарів Житомирщини.
Про те, які найбільш ефективні шляхи її втілення у життя, обговорили учасники публічної консультації з питань реформи вторинної ланки медицини сьогодні, 26 жовтня.
Разом із начальником управління охорони здоров’я ОДА Миколою Сусликом, представником МОЗ Наталією Острополець та експертом з медичної реформи Реанімаційного Пакету Реформ Олександром Ябчанкою медичні працівники проаналізували майбутні кроки у розвитку спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.
«Щоб бути готовими до реформування, нам потрібно точно знати, що нас очікує. І щоб достойно пройти цей процес, ви маєте знати, що робити в подальшому. А для цього потрібно вчитися, згуртуватись та не бути байдужими. Сьогодні під егідою МОЗ говоритимемо про спеціалізовану та високоспеціалізовану медицину. Сподіваюсь, що у нас буде прямий діалог і пропозиції, які ви озвучите, обов’язково експерти донесуть до розробників відповідного законопроекту», – зазначив Микола Суслик, відкриваючи нараду.
Експерт з медичної реформи Реанімаційного Пакету Реформ Олександр Ябчанка наголосив на тому, що до реформування вторинної ланки медичної допомоги розпочнеться з 2020 року.
«Коли на первинній ланці процеси у зміні фінансування медичних закладів розпочинаються у наступному році, то спеціалізована та високоспеціалізована медичної допомоги протягом 2018-2019 років будуть готуватись до реформування. Власником таких закладів залишається громада. До реформи заклад фінансуватиме заклад місцевого самоврядування. Після реформи заклад отримуватиме фінансування від держави напряму – за обсяг виконаної роботи. Керівник стане менеджером закладу охорони здоров’я», – розповів Олександр Ябчанка.
Учасники активно включились у дискусію та ставили запитання експертам – стане заклад установою чи підприємством після реформування, чи потрібно отримувати знову ліценцію у МОЗ на право займатись медичною практикою тощо.oda.zt.gov.ua