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Житомирщина: обрано запобіжні заходи усім п’ятьом особам, підозрюваним у жорстокому побитті 17-літньої малинчанки, яка від одержаних травм померла у лікарні

Житомирщина: обрано запобіжні заходи усім п’ятьом особам, підозрюваним у жорстокому побитті 17-літньої малинчанки, яка від одержаних травм померла у лікарніПід процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень неповнолітній жительці м. Малин та залишення її у небезпечному для життя стані, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено додаткові факти, зокрема, п’яту особу, причетну до побиття неповнолітньої, унаслідок якого потерпіла, не приходячи до свідомості, 24.10.2017 померла від одержаних травм у лікарні.

Також, у зв’язку із смертю потерпілої, дії підозрюваних перекваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, якими передбачено суворіше покарання за вчинений злочин.

У четвер, 26 жовтня 2017 року, за клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором, ухвалою Малинського районного суду ще одній підозрюваній особі обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Таким чином, на даний час усім п’ятьом особам, підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину, ухвалою суду обрано запобіжні заходи, зокрема, двом – тримання під вартою, трьом – домашній арешт.

Як повідомлялося раніше, у м. Малин група осіб жорстоко, аж до втрати свідомості, побила неповнолітню дівчину та кинула її напризволяще, залишивши потерпілу серед ночі у небезпечному для життя стані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Малинське відділення поліції.

Додатково: санкція найсуворішої із статей – ч.2 ст. 121 КК України - передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Житомирської області

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