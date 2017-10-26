На Житомирщині у рамках реформи розбудови сільської медицини планують створити близько 50 амбулаторій

На наступному тижні кожна область має подати у Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропоновану мережу розвитку сільської медицини, а саме – створення амбулаторій.
Таке завдання від заступника Міністра Лева Парцхаладзе отримали області сьогодні, 25 жовтня, під час відеонаради, у якій взяв участь заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута.
«На сьогодні у бюджеті закладено 4 млрд гривень для розбудови сільської медицини. Поки відбувається розподіл коштів, ідуть підготовчі процеси, ми маємо вже затвердити мережу амбулаторій, вирішити питання із земельними ділянками, щоб не затягувати цей процес і у наступному році мати вже результат», – наголосив Лев Парцхаладзе.
За словами Ярослава Лагути, в області вже є проект такої мережі, яка включатиме близько 50 амбулаторій. Проте цей процес буде змінюватися з погляду на формування об’єднаних громад, які також будуть брати у цьому участь і вирішувати, де і скільки їм потрібно амбулаторій чи ФАПів.
Області внесуть свої пропозиції і зауваження щодо єдиного проекту амбулаторії, мережі медичних закладів. Найкращий досвід будуть впроваджувати на всій території України.