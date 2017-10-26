На Житомирщині у рамках реформи розбудови сільської медицини планують створити близько 50 амбулаторій

Підтримую на 100%, ще й платні візи треба ввести. Більш того, це потрібно було зробити ще два роки тому

Ідея доречна. Але візовий режим має бути вибірковим, з пом’якшеними умовами для низки категорій росіян

Я проти цього. Навіщо ще більше загострювати ситуацію?