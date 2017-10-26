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У Житомирі у ДТП травми отримали двоє людей

У Житомирі у ДТП травми отримали двоє людейДорожньо-транспортна пригода сталась 25 жовтня близько 17.30 на перехресті проспекту Незалежності та вул. Покровської.

За попередньою інформацією водій мікроавтобуса «Volkswagen LT», 30-річний житомирянин, рухаючись по проспекту, здійснив зіткнення з автомобілем «Subaru» під керуванням 42-річного жителя Житомирського району, який виконував маневр повороту. У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.

Унаслідок ДТП травми отримав водій «Subaru» та пасажир автомобіля «Volkswagen», 16-річний житомирянин. Їх було доставлено до лікарняних закладів.

Нині поліція з’ясовує причини та обставини події.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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