У Житомирі у ДТП травми отримали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 жовтня близько 17.30 на перехресті проспекту Незалежності та вул. Покровської.
За попередньою інформацією водій мікроавтобуса «Volkswagen LT», 30-річний житомирянин, рухаючись по проспекту, здійснив зіткнення з автомобілем «Subaru» під керуванням 42-річного жителя Житомирського району, який виконував маневр повороту. У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.
Унаслідок ДТП травми отримав водій «Subaru» та пасажир автомобіля «Volkswagen», 16-річний житомирянин. Їх було доставлено до лікарняних закладів.
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