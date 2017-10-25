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Після жахливої аварії в Харкові житомиряни просять встановити захисні стовпчики на зупинках та тротуарах міста

Після жахливої аварії в Харкові житомиряни просять встановити захисні стовпчики на зупинках та тротуарах містаДо Житомирської міської ради надійшла електронна петиція, у якій автор просить владу встановити захисні стовпчики, аби зробити зупинки та тротуари безпечними.

«Чергова аварія в Харкові забрала 5 життів. Потрібно негайно задуматись над заходами безпеки для жителів міст. Усі потенційно небезпечні місця, особливо зупинки, мають бути захищені від „вильоту“ авто. У розвинених країнах вже давно розробили комплекс заходів для фізичного обмеження швидкості авто та забезпечення безпеки пішоходів. Прошу розібратися з цим питанням та встановити захисні стовпчики. Сподіваюсь, що такі кроки зможуть вберегти комусь життя», – йдеться в петиції.

Євген Найда, автор петиції, опублікував її 23 жовтня, і з моменту публікації вона набрала чотири підписи. Але часу ще вдосталь, тому кожен, хто підтримує дану пропозицію, може долучитись до її підписання.

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