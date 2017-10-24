Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО

Всі роботи з переобладнання шкільної бібліотеки нового зразка у Хорошівській гімназії виконані згідно дедлайну голови ОДА Ігоря Гундича.
Облаштування першої районної бібліотеки на Житомирщині завершили у жовтні.
У медіатеці зробили ремонт приміщення – замінили підлогу з дерев’яної на бетонну з лінолеумом, три дверні блоки, провели електромонтажні роботи, шпаклювання стін, стелі, їх фарбування.
Всі необхідні меблі та сучасне обладнання – комп’ютери та смарт-телевізор – вже функціонують у медіатеці для того, аби учні гімназії активно відвідували сучасну шкільну бібліотеку й проводили час із користю.
Загальна вартість облаштування медіатеки становить 399,4 тис. грн, з яких 175,0 тис. грн – кошти обласного бюджету, 224,4 тис. грн – місцевого (102,6 тис. грн для виготовлення меблів та 121,8 тис. грн для обладнання).
Роботи зі створення бібліотек нового зразка у Житомирській області розпочато за ініціативи Дружини Президента Марини Порошенко. Проект медіатеки Перша Леді вручила голові ОДА Ігорю Гундичу після підписання меморандуму щодо впровадження інклюзивної освіти.