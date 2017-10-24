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Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО

Всі роботи з переобладнання шкільної бібліотеки нового зразка у Хорошівській гімназії виконані згідно дедлайну голови ОДА Ігоря Гундича.

Облаштування першої районної бібліотеки на Житомирщині завершили у жовтні.

У медіатеці зробили ремонт приміщення – замінили підлогу з дерев’яної на бетонну з лінолеумом, три дверні блоки, провели електромонтажні роботи, шпаклювання стін, стелі, їх фарбування.

Всі необхідні меблі та сучасне обладнання – комп’ютери та смарт-телевізор – вже функціонують у медіатеці для того, аби учні гімназії активно відвідували сучасну шкільну бібліотеку й проводили час із користю.

Загальна вартість облаштування медіатеки становить 399,4 тис. грн, з яких 175,0 тис. грн – кошти обласного бюджету, 224,4 тис. грн – місцевого (102,6 тис. грн для виготовлення меблів та 121,8 тис. грн для обладнання).

Роботи зі створення бібліотек нового зразка у Житомирській області розпочато за ініціативи Дружини Президента Марини Порошенко. Проект медіатеки Перша Леді вручила голові ОДА Ігорю Гундичу після підписання меморандуму щодо впровадження інклюзивної освіти.
Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТОПерша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО
Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО
Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО

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