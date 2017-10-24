Государство в 2018 году передаст в управление Житомирской области все дороги местного значения

С 1 января 2018 года местные дороги перейдут на областной уровень с соответствующим содержанием. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 23 октября во время визита в Житомирскую область., – отметил Министр.Со следующего года государство будет содержать только дороги государственного значения. Местные дороги будут на балансе громад и местные жители будут сами контролировать, как работают председатели старосты ОТГ, спрашивать, куда делись деньги и где дороги.По словам Игоря Гундича, Житомирщина готова к тому, что в следующем году на областной уровень передадут местные дороги., – рассказал Игорь Гундич.Также председатель ОГА отмечает, что особое внимание будет уделяться весовому контролю на автодорогах, чтобы перегруженные автомобили не разрушали покрытие. Для этого со следующего года на Житомирщине планируют приобрести столько весовых комплексов, сколько потребуется.