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Государство в 2018 году передаст в управление Житомирской области все дороги местного значения

Государство в 2018 году передаст в управление Житомирской области все дороги местного значения
С 1 января 2018 года местные дороги перейдут на областной уровень с соответствующим содержанием. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 23 октября во время визита в Житомирскую область.

«Мы передаем на областной уровень 120 000 километров дорог с финансированием. 5% с Дорожного фонда пойдут на меры безопасности движения, чтобы мы не теряли украинских граждан в ДТП. Со следующего года вступает в действие Дорожный фонд, и мы наконец будем иметь четкий бюджет на весь текущий год и понимание, какие средства будут поступать на ремонт существующих и строительство новых автодорог, на восстановление мостов, на дорожную безопасность на последующие годы. Это огромный шаг вперед, это совершенно другой механизм, который должен использоваться на благо налогоплательщиков, бизнеса и украинских граждан», – отметил Министр.

Со следующего года государство будет содержать только дороги государственного значения. Местные дороги будут на балансе громад и местные жители будут сами контролировать, как работают председатели старосты ОТГ, спрашивать, куда делись деньги и где дороги.

По словам Игоря Гундича, Житомирщина готова к тому, что в следующем году на областной уровень передадут местные дороги.

«Мы сегодня готовы, мы будем их содержать. Надеемся, что те средства, которые нам задекларировали, а это около 700 млн грн на содержание и ремонт местных дорог, нам предусмотрят. Дополнительно будем добавлять средства из областного бюджета, местных бюджетов и продлится таможенный эксперимент. За 3-4 года качество наших дорог изменится наглядно», – рассказал Игорь Гундич.

Также председатель ОГА отмечает, что особое внимание будет уделяться весовому контролю на автодорогах, чтобы перегруженные автомобили не разрушали покрытие. Для этого со следующего года на Житомирщине планируют приобрести столько весовых комплексов, сколько потребуется.

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