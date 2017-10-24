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На Брусилівщині у ДТП загинув водій ВАЗа

На Брусилівщині у ДТП загинув водій ВАЗаДорожньо-транспортна пригода сталась 23 жовтня близько 17.00 на автодорозі Брусилів-Попільня у с. Морозівці. Поліцією розпочато досудове розслідування.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ-2109», 50-річний житель Брусилівського району, рухаючись у напрямку смт Брусилова, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos» під керуванням 27-річного жителя Попільнянщини.

У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Брусилівської райлікарні. На жаль, врятувати його життя не вдалося, чоловік помер.

Водій автомобіля Daewoo з травмами був госпіталізований.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, триває з’ясування причин та обставин події.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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