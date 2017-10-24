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У Новограді-Волинському цього четверга говоритимуть про об'єднання територіальних громад

У Новограді-Волинському цього четверга говоритимуть про об'єднання територіальних громадНа 26 жовтня в місті запланували громадське обговорення проекту рішення міської ради щодо добровільного об'єднання територіальних громад, повідомляє офіційний сайт міста. Зокрема, проектом передбачається "здійснити добровільне об’єднання територіальних громад міста Новограда-Волинського та сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці Майстрівської сільської ради в Новоград-Волинську міську об’єднану територіальну громаду. Визначити адміністративним центром Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади місто Новоград-Волинський".

Громадське обговорення, яке планують провести у форматі "круглого столу", відбудеться 26 жовтня о 17.15 у великій залі Будинку рад (вул.Шевченка, 16). Реєстрація бажаючих взяти участь в обговоренні здійснюватиметься за пред’явленням паспорта громадянина України з 16.00 до 17.15.

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