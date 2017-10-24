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  • 09:43 – Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою. 

Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою.

На Житомирщині ще немає вагомих інвесторів з арабських країн. Для того, аби налагодити діалог з арабськими інвесторами, голова ОДА Ігор Гундич підписав меморандум з Українсько-Арабською Діловою Радою.
Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою.

Зустріч з представниками ради відбулася, 23 жовтня, у Житомирі.

«На Житомирщині достатньо сфер, куди можна вкладати кошти і чим можна займатися. Будь то сільське господарство чи видобуток корисних копалин. Ми надамо вже готові проекти, які потребують фінансування, розповімо про можливості. Як буде потреба – організуємо зустрічі і форуми для інвесторів, щоб познайомити їх з умовами бізнесу в області, показати на прикладі, як у нас працюється», – зазначив Ігор Гундич.

За словами президента ради шейха Емада Абу Альруба, Українсько-Арабська Ділова Рада об’єднує арабських інвесторів, які можуть і хочуть працювати в Україні. Проблемою, чому так важко залучити арабських інвесторів, є мовне питання, а також взаємна необізнаність з культурою, законодавством тощо.

«Ми розмовляємо їхньою мовою, ми вже працюємо в Україні і можемо показати їм приклад, що тут безпечно вести бізнес. Тому сподіваємося, що завдяки такій співпраці зможемо налагодити хороші зв’язки», – сказав президент ради.

Сторони підписали меморандум про співпрацю та домовилися найближчим часом обмінятися конкретними пропозиціями та проектами.

Довідково:


Українсько-Арабська Ділова Рада створена у 2017 році з метою сприяння розвитку міжнародних ділових, політичних, економічних, наукових та культурних відносин між Україною та арабськими країнами. Основними напрямками діяльності УАДР є :
  • сприяння розвиткові українсько-арабських ділових відносин;
  • надання практичної допомоги підприємцям , органам державної влади та місцевого самоврядування у сфері залучення іноземних інвестицій;
  • створення Центру комерційної інформації;
  • сприяння попередженню та врегулюванню конфліктів між підприємцями України та арабських країн шляхом створення міжнародного комерційного арбітражу;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та органів державної влади України та арабських країн;
  • сприяння розвиткові контактів між українськими та арабськими ЗМІ з метою поширення об’єктивної інформації про Україну та країни Арабського Сходу.


oda.zt.gov.ua
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