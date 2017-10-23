Житомирські слідчі просять відгукнутися свідків фатальної ДТП

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася увечері 21 вересня 2017 року у с. Березівці Житомирського району, смертельних травм зазнав пішохід. Нині триває досудове розслідування. Правоохоронці просять відгукнутися очевидців та свідків події.
ДТП сталася близько 20 години 21 вересня поточного року на 159 км автодороги Київ – Чоп, у с. Березівці Житомирського району. Унаслідок наїзду автомобілем «Toyota Land Cruiser 200 VX4.7L» чоловік-пішохід отримав травми, що виявилися несумісними з життям.
Нині триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 289 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців події, які можуть надати важливі для слідства відомості. Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про обставини згаданого ДТП, прохання звернутися до Слідчого управління ГУ Національної поліції в області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або за телефоном (0412) 40-74-31 чи на спецлінію 102.
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