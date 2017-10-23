Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:49 – Перша серед районів області медіатека працює у Хорошівській гімназії. ФОТО 
  • 12:39 – Государство в 2018 году передаст в управление Житомирской области все дороги местного значения 
  • 12:01 – На Брусилівщині у ДТП загинув водій ВАЗа 
  • 10:13 – У Новограді-Волинському цього четверга говоритимуть про об'єднання територіальних громад 
  • 09:43 – Ігор Гундич підписав меморандум про співпрацю з Українсько-Арабською Діловою Радою. 

Житомирські слідчі просять відгукнутися свідків фатальної ДТП

Житомирські слідчі просять відгукнутися свідків фатальної ДТП У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася увечері 21 вересня 2017 року у с. Березівці Житомирського району, смертельних травм зазнав пішохід. Нині триває досудове розслідування. Правоохоронці просять відгукнутися очевидців та свідків події.

ДТП сталася близько 20 години 21 вересня поточного року на 159 км автодороги Київ – Чоп, у с. Березівці Житомирського району. Унаслідок наїзду автомобілем «Toyota Land Cruiser 200 VX4.7L» чоловік-пішохід отримав травми, що виявилися несумісними з життям.

Нині триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 289 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців події, які можуть надати важливі для слідства відомості.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про обставини згаданого ДТП, прохання звернутися до Слідчого управління ГУ Національної поліції в області за адресою: м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37 або за телефоном (0412) 40-74-31 чи на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 291
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Бердичеві під колеса автомобіля потрапив пішохід
» У Житомирському районі під колесами вантажівки загинула жінка
» У Романові у ДТП загинув пішохід
» У Житомирському районі під колесами авто загинув пішохід
» Житомирські правоохоронці встановлюють очевидців ДТП
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Нові штрафи для водіїв: з'явились перші цифри
Останній шанс генія популізму Юлії Тимошенко
Рада приняла медреформу
Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації
Шкиряк о стычках под ВР: Этой гоп-компании и отморозкам Саакашвили и Гришину и в голову не приходило проводить мирные акции протеста
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+