Аудитори виявили втрат на 700 тис. грн в Ємільчинській селищній раді Житомирської області.
Про це 19 жовтня повідомила прес-служба управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.
«Під час планової ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності Ємільчинської селищної ради Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області виявили фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 700 тис. грн. Зокрема, селищна рада втратила понад 540 тис. грн через включення підрядними організаціями до актів приймання виконаних будівельних робіт завищеної вартості та обсягів виконаних робіт», - інформує прес-служба.
Також повідомляється про завищення розмірів доплат та відпускних працівникам установи, оплату товарів, яких не було отримано, понаднормове списання продуктів харчування та незаконні витрати на оплату харчування. Все це призвело до втрат ресурсів селищної ради на суму майже 160 тис. грн.
«Через неналежне ведення бухгалтерського обліку посадові особи селищної ради занизили вартість її активів на понад 6,4 млн грн. Завдяки вжитим аудиторами заходам усунуто порушень на понад 6,8 млн грн», - інформує Держаудитслужба.
За результатами ревізії селищна рада отримала попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та зупинення операцій із бюджетними коштами, про результати ревізії відомство поінформувало прокуратуру Житомирської області.
Селищна рада в Житомирській області завищувала доплати й відпускні працівникам