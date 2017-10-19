На Житомирщині за несвоєчасне подання декларацій оштрафовано двох держслужбовців

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді двох справ про адміністративне правопорушення - за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації без поважних причин) щодо колишнього провідного спеціаліста Ємільчинської райдержадміністрації та колишнього державного виконавця Ємільчинського районного відділу державної виконавчої служби.
Встановлено, що декларацію при припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (перед звільненням) колишнім працівником райдержадміністрації подано не в день звільнення, як того вимагає законодавство, а із запізненням терміном понад два місяці.
Колишніми державним виконавцем декларацію за 2016 рік (після звільнення) подано 19.06.2017. У той час, коли строк на подання декларації за минулий рік після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, закінчився ще 30.04.2017.
Ємільчинським районним судом вказаних осіб визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено на кожного адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Прес-служба прокуратури Житомирської області