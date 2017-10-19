Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:24 – Рада приняла медреформу 
  • 12:13 – Селищна рада в Житомирській області завищувала доплати й відпускні працівникам 
  • 11:19 – На Житомирщині за несвоєчасне подання декларацій оштрафовано двох держслужбовців 
  • 16:50 – Які оклади у директорів комунальних підприємств Житомирської міської ради 
  • 16:06 – 1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині 

На Житомирщині за несвоєчасне подання декларацій оштрафовано двох держслужбовців

На Житомирщині за несвоєчасне подання декларацій оштрафовано двох держслужбовцівНовоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді двох справ про адміністративне правопорушення - за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації без поважних причин) щодо колишнього провідного спеціаліста Ємільчинської райдержадміністрації та колишнього державного виконавця Ємільчинського районного відділу державної виконавчої служби.

Встановлено, що декларацію при припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (перед звільненням) колишнім працівником райдержадміністрації подано не в день звільнення, як того вимагає законодавство, а із запізненням терміном понад два місяці.

Колишніми державним виконавцем декларацію за 2016 рік (після звільнення) подано 19.06.2017. У той час, коли строк на подання декларації за минулий рік після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, закінчився ще 30.04.2017.

Ємільчинським районним судом вказаних осіб визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено на кожного адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 146
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За порушення вимог антикорупційного законодавства до депутата селищної ради застосовано штраф
» За несвоєчасне подання е-декларації покарано екс-керівника управління ОДА
» На Житомирщині за фактами неподання е-декларацій розпочато п’ять кримінальних проваджень
» Прокуратура Житомирщини розпочала розслідування фактів умисного неподання екс-посадовцями органу державної влади електронних декларацій про доходи
» На Житомирщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за неподання посадовцем декларації
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Рада приняла медреформу
Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації
Шкиряк о стычках под ВР: Этой гоп-компании и отморозкам Саакашвили и Гришину и в голову не приходило проводить мирные акции протеста
Президент вніс на розгляд ВР зміни до Конституції щодо депутатської недоторканності
Влада не чинить перешкод мирним акціям протесту
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+