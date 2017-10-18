Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:50 – Які оклади у директорів комунальних підприємств Житомирської міської ради 
  • 16:06 – 1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині 
  • 15:27 – У Житомирському районі знешкодили схрон з піротехнікою (ФОТО) 
  • 14:49 – У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира 
  • 12:42 – Шкиряк о стычках под ВР: Этой гоп-компании и отморозкам Саакашвили и Гришину и в голову не приходило проводить мирные акции протеста 

Які оклади у директорів комунальних підприємств Житомирської міської ради

Які оклади у директорів комунальних підприємств Житомирської міської радиЗ керівниками комунальних підприємств Житомирської міської ради уклали додаткові угоди.

20 відповідних розпоряджень, які мер Житомира підписав з 9 по 13 жовтня, опубліковані на сайті міськради.

Зміни стосуються пункту оплати праці: зазначається, що посадовий оклад встановлюється у певному розмірі «з подальшим застосування коефіцієнту підвищення заробітної плати для збереження співвідношення в посадових окладах при зміні мінімальної заробітної плати».

«Додаткова угода діє до закінчення контракту з керівником комунального підприємства та умови та розмір оплати праці застосовуються з 01 жовтня 2017 року», - зазначається у документах.

Житомир.info з розпоряджень зробив вибірку посадових окладів директорів комунальних підприємств:

  • «Житомирміськгаз» - оклад 12 тис. грн;
  • «Міський інформаційний центр» - 12 тис. грн;
  • «Електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» - 15 тис.грн;
  • «Зеленбуд» - 15 тис.грн;
  • «Інспекція з благоустрою м. Житомира» - 15 тис. грн;
  • «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» - 15 тис. грн;
  • «Експлуатація штучних споруд» - 15 тис. грн;
  • «Автотранспортне підприємство 0628» - 15 тис. грн;
  • «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» - 8,9 тис. грн;
  • «Житомиртеплокомуненерго» - 19 тис. грн;
  • «Житомирводоканал» - 19 тис. грн.
  • Оклад директорів дев’яти комунальних ВЖРЕПів – 8,9 тис. грн.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 234
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Заборгованість із виплати заробітної плати на Житомирщині становить 12,9 млн.грн.
» 2,5 тис. сімей житомирян отримали субсидії
» Міський бюджет Житомира за І квартал перевиконано на 400 тис.грн.
» Зарплата на Житомирщині у грудні 2011 р.
» КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» зібрала у бюджет міста 19 тис. 739 грн.
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації
Шкиряк о стычках под ВР: Этой гоп-компании и отморозкам Саакашвили и Гришину и в голову не приходило проводить мирные акции протеста
Президент вніс на розгляд ВР зміни до Конституції щодо депутатської недоторканності
Влада не чинить перешкод мирним акціям протесту
Задержание замминистра Павловского. Список подозреваемых и детали подозрения
Лідер Каталонії підписав декларацію про незалежність – ЗМІ
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+