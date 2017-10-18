Які оклади у директорів комунальних підприємств Житомирської міської ради

З керівниками комунальних підприємств Житомирської міської ради уклали додаткові угоди.
20 відповідних розпоряджень, які мер Житомира підписав з 9 по 13 жовтня, опубліковані на сайті міськради.
Зміни стосуються пункту оплати праці: зазначається, що посадовий оклад встановлюється у певному розмірі «з подальшим застосування коефіцієнту підвищення заробітної плати для збереження співвідношення в посадових окладах при зміні мінімальної заробітної плати».
«Додаткова угода діє до закінчення контракту з керівником комунального підприємства та умови та розмір оплати праці застосовуються з 01 жовтня 2017 року», - зазначається у документах.
Житомир.info з розпоряджень зробив вибірку посадових окладів директорів комунальних підприємств:
«Житомирміськгаз» - оклад 12 тис. грн;
«Міський інформаційний центр» - 12 тис. грн;
«Електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» - 15 тис.грн;
«Зеленбуд» - 15 тис.грн;
«Інспекція з благоустрою м. Житомира» - 15 тис. грн;
«Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» - 15 тис. грн;
«Експлуатація штучних споруд» - 15 тис. грн;
«Автотранспортне підприємство 0628» - 15 тис. грн;
«Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» - 8,9 тис. грн;
«Житомиртеплокомуненерго» - 19 тис. грн;
«Житомирводоканал» - 19 тис. грн.
Оклад директорів дев’яти комунальних ВЖРЕПів – 8,9 тис. грн.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.