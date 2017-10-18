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1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич оглянув в дії програму індивідуального будівництва на селі «Власний дім».

18 жовтня під час робочої поїздки до Ружинського району він відвідав сім’ю, яка придбала будинок завдяки цій програмі.
1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині
1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині
1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині
1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині
1700 гривень у місяць за власний дім – це реалії на Житомирщині

«Цей будинок і молода сім’я, яка тут проживає, – це приклад ефективності дії програми "Власний дім". Адже сьогодні не кожен зможе знайти в кармані кількасот тисяч гривень, аби придбати житло, навіть у селі. Приємно, коли молоді спеціалісти, які працюють у сільській місцевості, купують, будують або реконструюють собі житло. Це ті люди, які будуть розвивати сучасне село в Україні», – зазначив Ігор Гундич.

Цьогоріч 16 сімей з Житомирської області вже скористалися програмою. Ще 4 родини подали заявки на одержання кредиту.

Родина Тищуків, яку відвідав голова облдержадміністрації у Ружині, взяла кредит на купівлю будинку у сумі 150 тисяч на 10 років під 3% річних. Щомісячний платіж складає близько 1700 грн.

За словами Ігоря Гундича, вже на наступній сесії обласної ради планується додатково спрямувати 500 тис. грн на програму та збільшити граничні суми кредитування до:
  • 300 тис. грн для будівництва житла;
  • 200 тис. грн для придбання житла;
  • 150 тис. грн на ремонт чи реконструкцію житла.

Як зазначив голова ОДА, на сьогодні в області діє багато програм, які дають можливість молодим сім’ям влаштовувати своє життя.

«Ми пропонуємо жителям сільської місцевості вигідні кредити на житло, також вони можуть поставити собі сонячні батареї і отримати відшкодування з обласного бюджету, підтримуємо і розвиток господарств населення – даємо компенсації за доїльні апарати та збільшення поголів’я корів. Тому, хто хоче жити і працювати у селі, є усі можливості для цього і підтримка», – наголошує Ігор Гундич.

Довідково:


Програма «Власний дім» – це можливість для кожного, хто живе і працює в селі, придбати у кредит під вигідний відсоток (3% річних), побудувати або відремонтувати житло.

Кредит для індивідуального будівництва житла на селі надається терміном від 20 до 30 років під 3% річних. На підведення мереж до будинку кредит надається терміном до 2 років.

Загальна сума кредитування у 2017 році склала 2 млн 300 тис. грн. 1,1 млн грн було виділено з обласного бюджету і 1,2 млн грн – з державного.

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