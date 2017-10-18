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У Житомирському районі знешкодили схрон з піротехнікою (ФОТО)

17 жовтня оперативники поліції викрили у лісі неподалік с. Пряжева замаскований схрон, в якому знаходилися майже 700 одиниць піротехнічних засобів. Переважну частину з них вибухотехніки знешкодили на місці, решту вилучили для експертного дослідження. Розпочато перевірки.
У Житомирському районі знешкодили схрон з піротехнікою (ФОТО)
У Житомирському районі знешкодили схрон з піротехнікою (ФОТО)
У Житомирському районі знешкодили схрон з піротехнікою (ФОТО)

Інформація про виявлення підозрілих предметів надійшла до працівників Житомирського відділення поліції від оперативників Управління внутрішньої безпеки в області ДВБ НПУ.

На місце події, у лісовий масив неподалік с. Пряжева, виїхали фахівці підрозділу вибухотехнічної служби ГУНП та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Було встановлено, що за сотню метрів від лісової дороги у заглибленні, прикритому ґрунтом та сміттям, знаходилися предмети, схожі на піротехнічні вироби військового призначення. За попередніми висновками експертів – це димові гранати та сигнальні патрони. Загалом із схову їх було вилучено майже 700 штук.

– За зовнішнім оглядом вилучених предметів можна сказати, що вони пролежали у схроні понад півроку. Відтак переважна частина піротехнічних засобів зазнали корозії й транспортувати їх було недоцільно і не зовсім безпечно. Тому придатні для дослідження 75 предметів були вилучені. Решту знищено на місці, - розповів керівник підрозділу вибухотехнічної служби ГУНП Володимир Підкуйко.

Подія була належним чином зареєстрована та за вказаним фактом розпочаті відповідні перевірки. Остаточну правову кваліфікацію поліцейські визначать після офіційних висновків експертів.

Водночас правоохоронці нагадують жителям регіону про необхідність дотримання заходів безпеки під час виявлення підозрілих предметів. У жодному разі не торкайтеся виявлених речей і не намагайтеся самостійно їх перемістити. Необачні дії можуть коштувати вам і оточуючим вас людям здоров’я або життя. Про виникнення будь-якої неоднозначної ситуації якнайшвидше повідомте до найближчого відділення поліції або зателефонуйте на номер «102».

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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