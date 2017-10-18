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У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира

Як житомирянам нараховуватимуть плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках та який порядок застосування цих нарахувань на практиці у коментарі Житомир.info розповів директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин.

За його словами, платити за опалення під’їзду, сходових клітин, підвалів та горищ мешканці багатоквартирного будинку будуть в залежності від займаної площі житла по вирахуваному коефіцієнту нормативної втрати теплової енергії будинку.

«У нас виникає багато запитань по оплаті за місця загального користування. Ми надали чітке законодавче обгрунтування по оплаті на сайті, надали цю інформацію кожному депутату, члену виконавчого комітету. Для того, щоб у нас не виникало непорозумінь. За місця загального користування в рівних частинах відповідно до паспорту будинку буде платити кожен мешканець в залежності від займаної площі. Чи буде у нього автономне опалення, чи буде у нього центральне опалення, чи буде у нього електричне, навіть, якщо опалення немає у квартирі – за місця загального користування будуть платити рівноцінно. Це призведе до соціальної справедливості. Для того, щоби не було незаконних нарахувань, ми застосовуємо коефіцієнт лише на ті будинки, де встановлені лічильники. В роз’ясненнях, які будуть на сайті, є посилання, де чітко прописано скільки геокалорій кожна квартира, в залежності від площі, спожила. Ця геокалорія множиться (коефіцієнт) на тариф і виводиться сума, скільки людина має заплатити за свої місця загального користування», - пояснив посадовець.

Разом із тим, директор КП «Житомиртеплокомуненерго» показує зразки нарахувань та який вигляд матимуть самі квитанції за опалення місць загального користування. Чоловік зазначає: якщо ж у мешканців багатоквартирних будинків будуть виникати питання, радить звертатись на гарячу лінію до абонентського відділу, теплової інспекції або ж до балансоутримувачів.

«На зворотній стороні квитанції, які будуть надіслані житомирянам, будуть роз’яснення з прописаними телефонними лініями, сайтом, інтернет-ресурсами і порядок нарахувань місць загального користування. Абонентський відділ – на Київській, 71, або теплова інспекція, якщо є питання по будинку. Тому, що тут велика відповідальність на балансоутримувачах - ОСББ, ВЖРЕП, управляючій компанії. Мешканці зацікавлені у тому, щоби були нормальні батареї, щоби було нормальне опалення у під’їздах, утеплення під’їздів, щоби вони не платили за холодні під’їзди, горища та підвали, а щоби платили за нормальний теплий будинок», - зауважив директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради Дмитро Рогожин.
У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира
У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира
У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира
У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира
У теплокомуненерго пояснили, як нараховують плату за опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках Житомира
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