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В Овруцькому районі відкрили сучасний фронт-офіс для обслуговування пенсіонерів

У новому фронт-офісі обслуговування громадян фахівці надаватимуть пенсійні послуги для 20 тис. пенсіонерів Овруцького району. Це вже 17 сучасний зал обслуговування на Житомирщині, де пенсіонери швидко та оперативно отримують якісні послуги.
В Овруцькому районі відкрили сучасний фронт-офіс для обслуговування пенсіонерів
В Овруцькому районі відкрили сучасний фронт-офіс для обслуговування пенсіонерів
В Овруцькому районі відкрили сучасний фронт-офіс для обслуговування пенсіонерів

Відкриття фронт-офісу в Овручі відбулось минулого тижня за участю начальника головного управління Пенсійного Фонду в області Івана Заінчковського та голови Овруцької РДА Юрія Дивинського.

«Одним із пріоритетів діяльності органів Фонду в області є створення належних умов для обслуговування громадян та покращення якості надання послуг. Відкриваючи залу обслуговування громадян ми забезпечуємо максимальну зручність та оперативне вирішення питань осіб, які звертаються до органів Фонду в області», – зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Іван Заінчковський.

У сучасному залі обслуговування 5 фахівців управління надають пенсійні послуги близько 20 тис. пенсіонерам м. Овруч та району.

Крім цього, в с. Словечне облаштовано віддалене робоче місце спеціаліста Овруцького об’єднаного управління, що дасть змогу наблизити надання пенсійних послуг до їх одержувачів безпосередньо за місцем проживання.

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