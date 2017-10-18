В Овруцькому районі відкрили сучасний фронт-офіс для обслуговування пенсіонерів

У новому фронт-офісі обслуговування громадян фахівці надаватимуть пенсійні послуги для 20 тис. пенсіонерів Овруцького району. Це вже 17 сучасний зал обслуговування на Житомирщині, де пенсіонери швидко та оперативно отримують якісні послуги.
Відкриття фронт-офісу в Овручі відбулось минулого тижня за участю начальника головного управління Пенсійного Фонду в області Івана Заінчковського та голови Овруцької РДА Юрія Дивинського.
«Одним із пріоритетів діяльності органів Фонду в області є створення належних умов для обслуговування громадян та покращення якості надання послуг. Відкриваючи залу обслуговування громадян ми забезпечуємо максимальну зручність та оперативне вирішення питань осіб, які звертаються до органів Фонду в області», – зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Іван Заінчковський.
У сучасному залі обслуговування 5 фахівців управління надають пенсійні послуги близько 20 тис. пенсіонерам м. Овруч та району.
Крім цього, в с. Словечне облаштовано віддалене робоче місце спеціаліста Овруцького об’єднаного управління, що дасть змогу наблизити надання пенсійних послуг до їх одержувачів безпосередньо за місцем проживання.
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