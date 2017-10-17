Зухвалого іноземця, який у Житомирі пограбував жінку, поліцейські затримали у столиці (ФОТО)

Майже доба знадобилася правоохоронцям, щоб вистежити та затримати грабіжника, який на очах житомирянки з її ж автомобіля викрав жіночу сумочку. Зловмисника, який виявився вихідцем з кавказького регіону, розшукали у м. Києві. Нині його взято під варту.
Про неприємну пригоду працівникам Житомирського відділу поліції розповіла сама потерпіла, 60-річна жителька району. За словами заявниці, на одній з вулиць обласного центру вона помітила, що в її автомобілі раптом спустило колесо. Допомоги із заміною на запаску жінка стала чекала у салоні. Аж тут якийсь чоловік ривком відкрив передні дверцята і з пасажирського сидіння вихопив жіночу сумку.
Потерпіла встигла примітити, що зухвалець зі здобиччю вскочив у припаркований неподалік автомобіль «Мітсубісі Лансер», що поїхав убік центру міста. Разом із сумкою у заявниці було викрадено 7 тисяч гривень, документи й інші речі.
– За першочерговою інформацією, отриманою від потерпілої, оперативники кримінальної поліції по камерам відеоспостереження виявили автомобіль, на якому міг пересуватися можливий грабіжник, і відстежили його рух. Водночас номерні знаки столичної реєстрації, як з’ясувалося, належали іншій машині, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Поки поліцейські аналізували наявну інформацію, до відділку зателефонував житомирянин і повідомив, що біля будинку на центральній вулиці обласного центру він виявив зірвані автомобільні номерні знаки та жіночу сумку. Під час перевірки відомостей виявилося, що сумочка (із документами та без грошей) належить пограбованій годину тому житомирянці, а номери машини – розшукуваному «Мітсубісі».
Однак вжиті зловмисником заходи перестороги не ввели в оману поліцейських. Відстежуючи прогнозований рух автівки, оперативники на записах інших камер відеоспостереження помітили той же автомобіль, але вже на номерах іноземної реєстрації і прибули за ним у м. Київ. Далі у результаті оперативно-розшукових заходів викрили та затримали розшукуваного чоловіка.
– Це 34-річний громадянин з кавказького регіону, який два роки тому прибув в Україну та тимчасово проживав у столиці. Є обґрунтовані підозри, що він причетний до подібних злочинів не лише у Житомирі, - продовжив Михайло Сорока.
Затриманий у вчинені пограбування житомирянки зізнався. Виявилося, пробите колесо в її автівці – теж справа рук підозрюваного, адже жертву зухвалець примітив раніше і скористався її кількахвилинною відсутністю, щоб навмисно спровокувати вимушену зупинку транспортного засобу.
Нині усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого за ст.186 (Грабіж) ККУ кримінального провадження. Затриманому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 60 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області