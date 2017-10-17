Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок

Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування і прокладання бігових доріжок. Поле також підготовлене до облаштування підігріву.
Про це повідомив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Роман Щебетов.
«Сьогодні на стадіоні реалізується друга та третя черга реконструкції. У нас вже повністю готове поле для облаштування підігріву – чекаємо на поставки обладнання та матеріалів від підрядника. Також вже готова територія до асфальтування і прокладання доріжок. За межами поля зараз встановлюють гранітні бордюри. Вже почали підвозити гранітну плитку для благоустрою», – зазначив Роман Щебетов.
У проект стадіону вносяться зміни, адже від початку не було передбачено підігріву поля, автоматичного поливу, сучасного освітлення.
У місці влаштування внутрішніх мереж можна побачити також усі шари, з яких складається футбольне поле. Воно відповідає проекту, містить щебінь різних фракцій, геотекстиль та пісок.
Прокладання трави на поле планується вже весною у зв’язку з влаштуванням підігріву та поливу.