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Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок

Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування і прокладання бігових доріжок. Поле також підготовлене до облаштування підігріву.

Про це повідомив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Роман Щебетов.

«Сьогодні на стадіоні реалізується друга та третя черга реконструкції. У нас вже повністю готове поле для облаштування підігріву – чекаємо на поставки обладнання та матеріалів від підрядника. Також вже готова територія до асфальтування і прокладання доріжок. За межами поля зараз встановлюють гранітні бордюри. Вже почали підвозити гранітну плитку для благоустрою», – зазначив Роман Щебетов.

У проект стадіону вносяться зміни, адже від початку не було передбачено підігріву поля, автоматичного поливу, сучасного освітлення.

У місці влаштування внутрішніх мереж можна побачити також усі шари, з яких складається футбольне поле. Воно відповідає проекту, містить щебінь різних фракцій, геотекстиль та пісок.

Прокладання трави на поле планується вже весною у зв’язку з влаштуванням підігріву та поливу.
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок
Стадіон «Полісся» готовий до асфальтування та прокладання бігових доріжок

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