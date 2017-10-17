У Житомирі відбудеться засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради







Засідання виконавчого комітету міської ради відбудеться 18 жовтня 2017 року о 10:00. На порядок денний винесено 48 питань. Зокрема, Про нагородження Камишного Ю.К. відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступеня, Про зміни договорів найму жилих приміщень, Про продовження строку проживання громадян у житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання, Про надання грошової виплати громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Житомира» та інші.