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Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО

Мотокрос пам’яті С.Корольова проходить сьогодні, 15 жовтня біля с. Клітчин на Житомирщині за участю спортсменів та аматорів з різних куточків України.
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО

Привітали близько 100 учасників спортивних змагань, яким від 6 і до 65 років, Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, президент федерації мотоспорту України в Житомирській області Олександр Бочковський.

Геннадій Зубко підкреслив, що мототрек та інфраструктуру потрібно удосконалювати, аби на Житомирщині могли проходити змагання й більш серйозного рівня.

Голова ОДА Ігор Гундич повідомив, що на базі цієї мототраси планують створити один із найкращих мототреків в Україні. Для цього ініціатори змагань мають розробити проект розбудови майданчика із необхідною інфраструктурою (під’їздом, місцями для вболівальників, для парковки, торгівельниим майданчиками та ін.).

Як повідомив керівник області, цьогоріч на організацію змагань обласній федерації мотоспорту виділено з обласного бюджету 150 тис.грн.

Нагадаємо, Кубок з мотокросу є вже традиційним для Житомирщини і проводиться з 1952 року.
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО
Близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. ФОТО

oda.zt.gov.ua
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