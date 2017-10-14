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Батько загиблого героя 95-ої ОДШБ, передав орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким його сина було нагороджено посмертно

Батько загиблого героя 95-ої ОДШБ, передав орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким його сина було нагороджено посмертно13 жовтня 2017 року у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова пройшли урочисті заходи з нагоди Дня захисника України.

З вітальним словом до особового складу навчального закладу звернувся заступник начальника військового інституту полковник Андрій ХАБЧУК, він подякував усім за сумлінну службу та заохотив кращих військовослужбовцям і працівникам військового інституту. Під час заходу було оголошено вітальні телеграми та святкові накази, які надійшли на адресу інституту з нагоди свята.

До привітань також приєдналась Директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко. Після слів привітання вона передала для створення нової зали АТО Народного музею бойової слави військового інституту, особисті речі загиблих воїнів. Батько загиблого військовослужбовця 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Артура Пушанка, Олександр Миколайович передав до музею Орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким його сина було нагороджено посмертно.

Урочистості продовжились святковим концертом у клубі військового інституту, який був організований та проведений учасниками зразкового хору «Глорія» Житомирської музичної школи № 1 під керівництвом Заслуженої артистки України Наталії Клименко.

Всі глядачі отримали незабутні враження від концерту та дякували артистам бурхливими оплесками.

Батько загиблого героя 95-ої ОДШБ, передав орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким його сина було нагороджено посмертно
Батько загиблого героя 95-ої ОДШБ, передав орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким його сина було нагороджено посмертно
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