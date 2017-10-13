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На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону

Затримання відбулось на одній з вулиць м. Житомира. Поліцейські зупинили автомобіль, на якому пересувались підозрювані, за годину після вчинення ними квартирної крадіжки у м. Коростишеві. Під час огляду було вилучено викрадені гроші та ювелірні вироби. Нині трьох чоловіків затримано та перевіряється можливість їх причетності до інших подібних злочинів.
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону

Крадіжку грошей та ювелірних виробів з квартири сина виявила 64-річна жителька м. Коростишева. За словами жінки, поки її діти перебували на відпочинку, вона наглядала за помешканням. Коли 12 жовтня близько 10.30 навідалась до оселі – жахнулась: двері відчинені, а у квартирі все перевернуто. Як з’ясувалось, зникли заощадження в іноземній валюті та ювелірні прикраси.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Оперативники кримінальної поліції ГУНП провели низку заходів, направлених на встановлення осіб та затримання зловмисників. За кілька годин їх затримали в обласному центрі. Правоохоронці зупинили автомобіль «Volkswagen Golf 4» з іноземними номерами, на якому пересувались підозрювані.

За кермом та у салоні знаходились троє громадян-вихідців з кавказького регіону віком 51, 36 та 28 років. Під час огляду у них вилучили викрадені з квартири ювелірні вироби та гроші, а також відмички, засоби зв’язку та інші речі, що використовувались чоловіками під час скоєння злочину.

- Усіх трьох було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК, - повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко. – Підозрювані раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності за подібні злочини і неодноразово затримувалися поліцейськими за вчинення крадіжок на території України. Їх перебування на волі пояснюється внесенням застав після обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до законодавства, крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
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