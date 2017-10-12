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Лісівники відшукали жінку, яка заблукала в лісі

Лісівники відшукали жінку, яка заблукала в лісіБлизько 21 години 10 жовтня рейдовій бригаді Зарічанського лісництва державного підприємства «Житомирський військовий лісгосп» надійшло повідомлення від оперативного чергового ДСНС України в Житомирській області про те, що в лісовому масиві поблизу с. Пряжево Житомирського району заблукала жінка, яка збирала гриби.

Працівники державної лісової охорони оперативно відреагували на повідомлення та виявили любительку «тихого» полювання за 4 км від населеного пункту Пряжево.

Лісівники доправили її до найближчої зупинки громадського транспортув місто Житомир.
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