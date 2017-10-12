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Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич перевірив, як ремонтують Південний обхід білоруські підрядники, які виграли тендер.

Оглянув дорогу керівник області сьогодні, 11 жовтня.

«На дорогах Житомирщини працюють білоруські підрядники. Виграли тендер – ремонтують Південний обхід. Сьогодні перевірив, як ідуть роботи. Серйозний підхід, серйозна техніка. Сподіваюся, експертиза підтвердить наші очікування», – сказав він.

Білоруська фірма ремонтує ділянку довжиною в 7,2 км на Т-0614, а також 6,1 км на Р-18 ремонтує український підрядник.
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО
Ігор Гундич перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники. ФОТО


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