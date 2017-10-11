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Рішення щодо обмеження пільгових перевезень не прийнято

Рішення щодо обмеження пільгових перевезень не прийнятоСьогодні, 11 жовтня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету, як додаткове питання, розглядався проект рішення «Про перевезення пільгових категорій громадян», яким передбачалося встановити в міських автобусних маршрутах загального користуванні м. Житомира час для перевезення пільгових категорій громадян з 10.00 до 16.00.

Даний проект рішення підтримали лише 11 членів виконавчого комітету із 20 присутніх на засіданні. Проти – 6, утрималися – 3. Рішення не прийнято.
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