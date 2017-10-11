Рішення щодо обмеження пільгових перевезень не прийнято

Сьогодні, 11 жовтня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету, як додаткове питання, розглядався проект рішення «Про перевезення пільгових категорій громадян», яким передбачалося встановити в міських автобусних маршрутах загального користуванні м. Житомира час для перевезення пільгових категорій громадян з 10.00 до 16.00.
Даний проект рішення підтримали лише 11 членів виконавчого комітету із 20 присутніх на засіданні. Проти – 6, утрималися – 3. Рішення не прийнято.
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