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Поліцейські Житомирщини заручилися підтримкою військових у добровільному роззброєнні

Поліцейські Житомирщини заручилися підтримкою військових у добровільному роззброєнніУ Житомирі працівники поліції провели зустріч з військовослужбовцями для роз’яснення законодавства щодо особистого володіння зброєю та відповідальності за її незаконне зберігання. Такі заходи відбулись у рамках місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Зустріч відбулась 10 жовтня у клубі військової частини. Понад дві сотні військовослужбовців-контрактників прийшли, аби дізнатися про законодавче регулювання володіння зброєю та правові наслідки порушення нормативних актів з цього питання, у тому числі щодо випадків потрапляння на мирні території зброї та боєприпасів із зони АТО.

- Тільки у вересні поліцейські Житомирщини вилучили з незаконного обігу понад 2 тисячі набоїв, чверть сотні гранат й низку інших боєприпасів вибухової дії, понад 30 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі гвинтівок, пістолетів і саморобної зброї, - розповідає начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УГБ ГУНП області Олександр Господарчук. - Частина вилученого потрапила на територію області із зони проведення АТО. Тому ми розпочали роз’яснювальну роботу серед військовослужбовців, аби застерегти їх від необдуманих дій та заручитися підтримкою у добровільному роззброєнні населення.

Зустріч поліцейських та військовослужбовців пройшла у вигляді жвавого обговорення, запитань та відповідей. Армійці уточнювали положення чинного законодавства щодо права громадян на володіння деякими видами зброї. Присутні підтримали правоохоронців у необхідності проведення роз’яснювальної роботи серед колег та цивільного населення щодо неприпустимості незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

- Під час спілкування з поліцейськими дізнався дещо нове, хоча здавалося б, хто як не військовий має знати про зброю все, - коментує учасник зустрічі, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення Дмитро Вольський. – Маю думку, і упевнений, що її підтримують мої колеги: зброї не місце на мирній території, у невмілих руках – це біда.

Відтак поліцейські та військовослужбовці дійшли згоди щодо спільних дій у разі виявлення небезпечних предметів та проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

Нагадуємо, що з 1 жовтня на території Житомирщини, як і у всій державі, розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Громадяни мають повідомляти до поліції про місце знаходження таких небезпечних предметів. Це дозволить уникнути покарання та врятувати від небезпеки себе й оточуючих, допомогти запобігти кримінальним діянням та трагічним випадкам.

Отримати більш детальну інформацію з питань дозвільної системи можна у територіальних підрозділах поліції або в Управлінні превентивної діяльності ГУНП за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Чорнобиля, 4.
Поліцейські Житомирщини заручилися підтримкою військових у добровільному роззброєнні
Поліцейські Житомирщини заручилися підтримкою військових у добровільному роззброєнні
Поліцейські Житомирщини заручилися підтримкою військових у добровільному роззброєнні
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