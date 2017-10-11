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8 жовтня на Донбасі загинув 23-річний герой з Житомирщини

8 жовтня на Донбасі загинув 23-річний герой з Житомирщини“Вадим Дмитренко, 23 роки, із села Рудня-Іванівська Ємільчинського району Житомирської області. Загинув на Донбасі днем ​​8 жовтня. За інформацією від друзів, коли почався наступ бойовиків, підрозділ Вадима кинули на передову рити зміцнення і в окоп потрапив снаряд.

Втрата , якої за повідомленням Генштабу немає”, – зазначила Барвінська.

За її словами, зовсім скоро Вадим мав демобілізуватися і повернутися додому. Однак сьогодні він повертається до рідних у труні.

З 2016 Вадим закінчив університет і отримав диплом спеціаліста. А вже незабаром підписав контракт і пішов на військову службу, захищати Україну від агресора.

Вдома на нього чекали батьки і старший брат. Одружитися хлопець ще не встиг.

politeka
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