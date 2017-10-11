У Житомирі затримали групу кавказців-гастролерів

9 жовтня розшуківці карного розшуку Житомирщини та Київщини із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали в обласному центрі групу іноземців, підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Під час одночасних обшуків за кільками адресами вилучено зброю, ножі, маскувальний одяг, балаклави, відмички та інші свідчення злочинної діяльності гастролерів.
Вказані іноземці об’єдналися у злочинну групу для вчинення розбійних нападів на території України. Їх викриття та затримання стало результатом роботи оперативників карного розшуку.
- Затримані громадяни упродовж певного часу винаймали житло у м. Житомирі, при цьому проживаючи окремо один від одного і підтримуючи зв’язок між собою лише опосередковано. Нині ми маємо відомості про підготовку ними не одного розбійного нападу, - розповів начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.
Під час проведення слідчо-розшукових заходів оперативники Житомирщини отримали інформацію про вчинення уночі 9 жовтня гастролерами розбійного нападу у м. Ірпіні Київської області.
- Нападники проникли до будинку близько 3 години, пошкодивши металопластикове вікно. В оселі знаходились батько та син, яких розбійники жорстоко побили, вимагаючі гроші, - розповів начальник ГУНП в Київській області Дмитро Ценов. – З будинку забрали значну суму готівки у валюті та гривнях, про наявність якої, очевидно, підозрювані знали.
Уже надвечір цього ж дня поліцейські Житомирщини та Київщини спільно затримали 3 підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Двох із них бійці КОРДу вивели просто із зали ресторану, де ті святкували вдалу «операцію».
Ще одного учасника злочинної групи розшуківці Ірпінського відділення поліції затримали 10 жовтня у м. Києві.
Усі члени групи є вихідцями з кавказького регіону і уже раніше притягувались до кримінальної відповідальності.
Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині затриманим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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