Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 23:56 – Лісгоспи Житомирщини забезпечили дровами школи та лікарні 
  • 19:25 – Під Житомиром відбулись навчання зведеної тактичної групи Сухопутних військ 
  • 13:01 – Поліція та УСБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з бердичівлянина близько мільйона гривень 
  • 09:40 – Ігор Гундич про ефективність роботи, жорсткий менеджмент та нагальні питання в області. ВІДЕО 
  • 09:35 – Обласна прокуратура з ініціативи громадських активістів розпочала два кримінальні провадження за фактами корупційних діянь 

Лісгоспи Житомирщини забезпечили дровами школи та лікарні

Лісгоспи Житомирщини забезпечили дровами школи та лікарніДо початку опалювального періоду підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства повністю виконали свої зобов’язання щодо забезпечення дровами паливними закладів соціальної сфери.

Майже 7 тисяч метрів кубічних дров надав школам, дитячим садкам, лікарням Попільнянський лісгосп, 6,8 тисяч куб. м – Ємільчинський, понад 5 тисяч кубометрів – Бердичівське лісове господарство.

«Понад 4 тисячі кубометрів дров закладам освіти та охорони здоров'я Народицький спецлісгосп доправив власним транспортом безпосередньо у двір споживача, - каже директор підприємства Василь Приходько. – Забезпечили усі заклади в районі, хто потребував дров. Та й ціна 350 грн. з доставкою - не є високою, але ж хіба ми будемо заробляти на дітях?»

Всього ж лісогосподарські підприємства управління відправили закладам соціальної сфери майже 40 тисяч кубометрів дров за ціною від 350 до 400 грн. за кубічний метр в залежності від породи.

Додамо, що 10 лісгоспів в області мають потужні дровоколи, отож ці підприємства пропонують до реалізації ще й дрова колоті різних порід. За бажанням покупця можна придбати цей товар ще й у висушеному стані та ще й укладений в контейнери або сітки.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 38
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лісгоспи Житомирщини оновлюють техніку
» Фінансовий звіт Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства
» На Житомирщині запустили в роботу дровоколи
» Визначено кращі лісогосподарські підприємства Житомирщини
» 172 мільйони гривень вклали житомирські лісівники в лісове господарство області
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Об’єднання громад триває: ще 71 ОТГ готова провести перші вибори цього року
Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі
Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою
ТОП-5 составляющих судебной реформы
Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
НАБУ та Антикорупційне бюро Польщі спільно протидіятимуть транскордонній корупції
Стрілянина у Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 50 осіб
Американские визы россияне могут получить в Киеве
Україна вимагає визнати Росію агресором
Польща прагне податку на працівників з України
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Карпатах достроили тоннель в ЕС
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+