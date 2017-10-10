Лісгоспи Житомирщини забезпечили дровами школи та лікарні

До початку опалювального періоду підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства повністю виконали свої зобов’язання щодо забезпечення дровами паливними закладів соціальної сфери.
Майже 7 тисяч метрів кубічних дров надав школам, дитячим садкам, лікарням Попільнянський лісгосп, 6,8 тисяч куб. м – Ємільчинський, понад 5 тисяч кубометрів – Бердичівське лісове господарство.
«Понад 4 тисячі кубометрів дров закладам освіти та охорони здоров'я Народицький спецлісгосп доправив власним транспортом безпосередньо у двір споживача, - каже директор підприємства Василь Приходько. – Забезпечили усі заклади в районі, хто потребував дров. Та й ціна 350 грн. з доставкою - не є високою, але ж хіба ми будемо заробляти на дітях?»
Всього ж лісогосподарські підприємства управління відправили закладам соціальної сфери майже 40 тисяч кубометрів дров за ціною від 350 до 400 грн. за кубічний метр в залежності від породи.
Додамо, що 10 лісгоспів в області мають потужні дровоколи, отож ці підприємства пропонують до реалізації ще й дрова колоті різних порід. За бажанням покупця можна придбати цей товар ще й у висушеному стані та ще й укладений в контейнери або сітки.
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