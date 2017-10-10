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Поліція та УСБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з бердичівлянина близько мільйона гривень

Поліція та УСБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з бердичівлянина близько мільйона гривень Чотирьох вимагачів було затримано 9 жовтня у м. Бердичеві. Предметом маніпуляцій негідників стала вантажівка, придбана бердичівським підприємцем за кордоном майже півроку тому. За вимагання затриманим може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Результатом спільної операції Головного управління Нацполіції в Житомирській області та регіонального УСБУ стало викриття протиправних дій групи вимагачів і їх безпосереднє затримання.

Потерпілим від дій негідників став житель м. Бердичева, який у квітні п.р. за допомогою знайомого придбав у Німеччині та перегнав в Україну вантажний автомобіль «МАН». За попередньою домовленістю, після процедури розмитнення чоловік мав сплатити своєму супровіднику, 62-річному жителю Бердичівського району, 8 тисяч доларів США. Той же, вочевидь, вбачаючи більш вигідний куш, заручився підтримкою своїх знайомців. Один із них, 51-річний бердичівлянин, уже є підсудним у справі вимагання.

Відтак власнику іноземної фури назвали нові боргові зобов’язання у 40 тисяч доларів США. Допоки ж він не виплатив гроші, в якості залогу змусили чоловіка віддати документи та ключі від автомобіля.

Не заспокоїлись вимагачі й після того, як власник вантажівки, розмитнивши її, передав їм попередньо домовлену суму у 8 тисяч доларів США. Натомість, для більшого впливу і тероризування підключили до справи ще двох чоловіків, 29-річних жителів Київської області.

Вимагання телефоном та під час зустрічей тривали аж по вересень місяць.

– 9 жовтня одразу після чергової такої зустрічі на стоянці вантажних автомобілів у м. Бердичеві, на якій потерпілому вимагачі погрожували застосуванням зброї та вбивством, їх було затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК. Цим особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 (Вимагання) ККУ, - повідомив т.в.о. начальника ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.

За чинним законодавством вимагачам може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція та УСБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з бердичівлянина близько мільйона гривень
Поліція та УСБУ затримали групу чоловіків, які вимагали з бердичівлянина близько мільйона гривень
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