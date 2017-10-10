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Обласна прокуратура з ініціативи громадських активістів розпочала два кримінальні провадження за фактами корупційних діянь

Обласна прокуратура з ініціативи громадських активістів розпочала два кримінальні провадження за фактами корупційних діяньЗа ініціативи громадських активістів Всеукраїнського руху «Під контролем» наглядачі законності встановили, що один із депутатів Андрушівської міської ради, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції своєчасно не подав щорічну обов’язкову декларацію. Окрім того, працівниками прокуратури виявлено факт незаконного збагачення іншим депутатом цієї ж ради.

Відзначимо, що у вересні на Житомирщині за результатами співпраці із Всеукраїнським рухом «Під контролем» прокуратурою розпочато сім кримінальних проваджень за фактами корупційних діянь. Тоді мова йшла також про можливі порушення фінансового контролю депутатами Андрушівської міської ради. Семеро з них на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції несвоєчасно подали обов’язкову щорічну декларацію. Загалом, протягом 2016-2017 років органами прокуратури області організовано опрацювання понад півсотні інформаційних довідок Всеукраїнського руху "Під контролем".

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