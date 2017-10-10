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Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць

Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяцьУ ході спеціальних заходів, що тривали у вересні і у перший тиждень жовтня, поліцейські вилучили у полісян різнокаліберні гвинтівки, пістолети, обріз мисливської рушниці та саморобну зброю. У сховках та за різних обставин правоохоронці виявили понад 2 тисячі набоїв, чверть сотні гранат й низку інших боєприпасів вибухової дії. Нині триває розслідування півсотні кримінальних проваджень за вказаними фактами.

Оперативно-профілактичне відпрацювання Житомирщини було направлене на стабілізацію криміногенної ситуації, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Поліцейські проводили комплекс спеціальних заходів щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу небезпечних речовин та предметів. Водночас правоохоронці роз’яснювали громадянам вимоги законодавства щодо володіння зброєю та перевіряли оперативну інформацію про можливе її незаконне зберігання.

28 вересня у рамках досудового розслідування поліцейські Пулинського відділення поліції провели санкціоновані обшуки на трьох об’єктах, належних місцевому підприємцю. У результаті з квартири у с. Соколові правоохоронці вилучили майже три десятка набоїв до автомата Калашникова та пістолета Макарова, а з будинку у с. Муравні – ще майже сотню патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї. Окрім того, в орендованому приміщенні на території сільгосппідприємства у районі поліцейські виявили та вилучили обріз мисливської рушниці 16-го калібру.

Усе це нині направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

А в Коростишівському районі правоохоронці зареєстрували факт незаконного збуту зброї. У рамках кримінального провадження оперативники встановили особу торговця та під виглядом потенційних покупців домовилися про зустріч з ним. Реалізацію 33-річним жителем райцентру пристрою, схожого на вогнепальну зброю калібру 8 мм, було задокументовано. Пістолет направлено на експертне дослідження, тим часом його походження встановлюється у ході подальшого досудового розслідування.

Слід нагадати, що статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

- Загалом результатом проведених заходів стало вилучення з незаконного обігу понад 30 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі гвинтівок, пістолетів і саморобної зброї. А також вилучено майже 2300 набоїв, 25 гранат, 12 боєприпасів вибухової дії, близько 1,5 кг вибухових речовин. Нині триває розслідування 51 кримінального провадження, водночас 32 особам повідомлено про підозри у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. - розповів начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – Разом з тим до поліції жителі регіону добровільно здали понад сотні одиниць вогнепальної зброї та ще 300 набоїв до неї. Нині в Україні триває місячник добровільного роззброєння, тож це нагода позбавитися небезпечних предметів і речовин, здавши їх до територіальних органів поліції та уникнувши кримінальної відповідальності.
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць
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