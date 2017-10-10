Поліцейські підвели підсумки протидії незаконному обігу зброї за місяць

У ході спеціальних заходів, що тривали у вересні і у перший тиждень жовтня, поліцейські вилучили у полісян різнокаліберні гвинтівки, пістолети, обріз мисливської рушниці та саморобну зброю. У сховках та за різних обставин правоохоронці виявили понад 2 тисячі набоїв, чверть сотні гранат й низку інших боєприпасів вибухової дії. Нині триває розслідування півсотні кримінальних проваджень за вказаними фактами.
Оперативно-профілактичне відпрацювання Житомирщини було направлене на стабілізацію криміногенної ситуації, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Поліцейські проводили комплекс спеціальних заходів щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу небезпечних речовин та предметів. Водночас правоохоронці роз’яснювали громадянам вимоги законодавства щодо володіння зброєю та перевіряли оперативну інформацію про можливе її незаконне зберігання.
28 вересня у рамках досудового розслідування поліцейські Пулинського відділення поліції провели санкціоновані обшуки на трьох об’єктах, належних місцевому підприємцю. У результаті з квартири у с. Соколові правоохоронці вилучили майже три десятка набоїв до автомата Калашникова та пістолета Макарова, а з будинку у с. Муравні – ще майже сотню патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї. Окрім того, в орендованому приміщенні на території сільгосппідприємства у районі поліцейські виявили та вилучили обріз мисливської рушниці 16-го калібру.
Усе це нині направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
А в Коростишівському районі правоохоронці зареєстрували факт незаконного збуту зброї. У рамках кримінального провадження оперативники встановили особу торговця та під виглядом потенційних покупців домовилися про зустріч з ним. Реалізацію 33-річним жителем райцентру пристрою, схожого на вогнепальну зброю калібру 8 мм, було задокументовано. Пістолет направлено на експертне дослідження, тим часом його походження встановлюється у ході подальшого досудового розслідування.
Слід нагадати, що статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
- Загалом результатом проведених заходів стало вилучення з незаконного обігу понад 30 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі гвинтівок, пістолетів і саморобної зброї. А також вилучено майже 2300 набоїв, 25 гранат, 12 боєприпасів вибухової дії, близько 1,5 кг вибухових речовин. Нині триває розслідування 51 кримінального провадження, водночас 32 особам повідомлено про підозри у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. - розповів начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – Разом з тим до поліції жителі регіону добровільно здали понад сотні одиниць вогнепальної зброї та ще 300 набоїв до неї. Нині в Україні триває місячник добровільного роззброєння, тож це нагода позбавитися небезпечних предметів і речовин, здавши їх до територіальних органів поліції та уникнувши кримінальної відповідальності.
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