На «гарячому» застала «чорного» лісоруба лісова охорона Бердичівського лісгоспу

Понад 4,5 тисячі гривень сплатить лісопорушник за скоєння незаконної рубки в лісовому кварталі державного підприємства «Бердичівське лісове господарство».
7 жовтня тимчасово непрацюючий мешканець села Цеберка Романівського району, гр. С. в лісовому масиві незаконно зрізав дуб та розкряжував його на сортименти довжиною по 3 м, загальним об’ємом 0,6 куб.м. Очевидно, зловмисник таким чином приготував деревину для реалізації.
Однак, здійснити задумане йому завадили працівники лісової охорони. Почувши звук бензопили (у вихідний день!) рейдова бригада Миропільського лісництва оперативно виїхала до місця ймовірного лісо порушення і виявила там чоловіка, який вже розкряжував зрізаний дуб, лише не встиг завантажити його на кінну підводу.
Порушник визнав свою вину, йому вручено протокол про адміністративне правопорушення, який передбачає штраф у розмірі 85 грн. та стягнення заподіяної лісу шкоди – 4591 грн.
Загалом за останню добу лісова охорона державних лісгосподарських підприємств провела 39 рейдів з охорони лісів від лісопорушень.
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